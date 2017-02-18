Kırklareli Ergin Spor Kulubu Sporcuları 47kg da Duygu Kasırga ve 49kg daSinem Yalap BRONZ madalya kazanma başarısı gösterdiler.





4.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkısh Open) 11-14 Şubat 2017 Tarihleri arasında Maritim Pine Beach Resort Hotel & Convention Center Antalya/Belek’te düzenlendi.

Kırklareli Ergin Spor Kulübü olarak 6 Sporcu olarak katıldığımız Turnuva 60 Ülke ve 2100 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Sporcularımız Duygu Kasırga 47 kg Yıldız Bayanlarda, Sümeyye Nur Ergin 62 Kg Büyük Bayanlarda Türk Milli Takım adına mücadele etti.

Kulüp sporcularımızdan; Milli Takım Adına Mücadele Eden Duygu Kasırga 47 Kg yıldız bayanlarda yarı finale çıkarak BRONZ madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 2. gününde 49 Kg genç bayanlarda mücadele eden sporcumuz Sinem Yalap'ta kulübümüz adına BRONZ madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ergin Spor Kulübü Başkanı Gökhan YEŞİL; "Yoğun bir şekilde pes etmeden çalışmanın sonucunda gelen başarıya vurgu yaparak, sporcularımız emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor. Bizim için en büyük gurur, en büyük mutluluk onların başarılı olduğunu görebilmektir. 2011 yılında kurulan kulübümüz yetiştirdiği sporcularla 6 sene de önemli başarılar kazandı. Alt yapıdan yetişmeye devam eden sporcularımızla birlikte çok güçlü bir ekiple önümüzdeki yıllarda iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Antrenör Savaş ERGİN ; "Elde ettikleri başarı nedeniyle sporcularımı kutlarım. Çok Çalıştılar ve Kürsüde yer alarak, madalya kazanmayı hak ettiler. 2017 Faaliyet Programı yoğun geçiyor, çalışmalarımıza devam aralıksız devam edeceğiz. Eminim ki başarılarımız artarak devam edecektir.

Çalışma Metodumuzu, Gelecekte ne yapacağımızı nasıl bir proje izlememiz gerektiğini her zaman sporcularımızın hayalleri, hedefleri ve istekleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz" dedi.