Flipper Spor Kulubu Taekwondo Festivalinde 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya kazandı.





FLİPPER SPOR KULÜBÜ TAEKWONDOFEST'DE YİNE ZİRVEDE

Tekirdağ'ın Başarılı Kulübü "Flipper Spor Kulübü" Taekwondofest'de yine zirvede.

5.Avrupa Kulüpler Şampiyonasına 2 sporcuyla katılan takımımızda Oğuz Tokgöz Yıldız erkekler 53 kg 2. olarak Gümüş madalya kazandı ve takımımız 170 takım arasından yıldızlarda 13. oldu.



4. Turkish Open'da ise 7 sporcumuz yarıştı.Yıldızlarda Başarılı sporcularımız Işıl Zafer47 kg 1. olarak Altın Madalyaya uzanırken, Oğuz Tokgöz 53 kg 3. olarak Bronz madalya kazandı. Diğer sporcularımız Azra Çavuş, İdil Zafer ve Ozan Toytoğlu 5.oldular. Ayrıca Gençlerde Nilay Gürbüz, Büyüklerde Tuğçe Tokgöz kulübümüzü başarıyla temsil ettiler.



Antrenör Uz.Dr.Oğuzhan Tokgöz:"Çok mutluyuz. Avrupa'da da Kulübümüzün ismini duyurmaya devam ediyoruz . Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi sporcuları ile mücadele edip yine kürsüde yerimizi aldık. Tüm sporcularım çok iyi maçlar çıkardı. Biraz dikkat ile son anda verdiğimiz maçları almamız işten değildi. Artık başarı çıtamız çok yükseldi. Yıllar boyunca toplayacağımız puanlar ile ileride Olimpiyatlara sporcu göndermek en büyük hedefimiz. Sporcularımı kutluyorum" dedi.