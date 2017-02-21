Türkiye Taekwondo Federasyonu 27 - 30 Nisan 2017 Tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina şehrinde yapılacak olan WTF Başkanlık Kupası'na katılım ile ilgili önemli bir duyuru yayınladı.





WTF Başkanlık Kupası - Atina



Türkiye Taekwondo Federasyonu 27 - 30 Nisan 2017 Tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina şehrinde yapılacak olan WTF Başkanlık Kupası'na katılım ile ilgili önemli bir duyuru yayınladı.

27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina şehrinde yapılacak olan WTF Başkanlık Kupası'na kendi imkanları ile katılacak antrenör ve sporcuların aşağıda belirtilen kriterlere uymaları ve bağlı bulundukları il müdürlüğü kanalıyla başvurmaları durumunda, söz konusu faaliyete katılma izni verilecektir.

Faaliyete katılım izni verilen antrenör ve sporcular, söz konusu ülkeye vize olması nedeniyle, kendi imkanlarıyla bordo (hususi) pasaport çıkartıp, vize başvurusu yapmak zorundadırlar.

Buna göre;

1. Yatılı ve gündüzlü TOHM merkezlerinde olan sporcu ve antrenörler,

2. 2014-2017 yılları arasında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Türk Milli Takımını temsil etmiş sporcular,

3. Yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmuş sporcular,

4. 2016-2017 yıllarında Türkiye Şampiyonalarında Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open) (yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde) ilk 4'e girmiş sporcular,

5. 2015–2016 yılları arasında Avrupa ve Dünya Taekwondo Poomsae şampiyonalarına katılan sporcular,

6. 2. Kademe olan ve 2017 yılı vizesi yaptıran antrenörler,

7. 5 sporcuya kadar 1 antrenör, 5'den fazla sporcu ile katılan kulüpler 2 antrenör ile katılabilir.

8. 2016 yılında Minikler Türkiye Şampiyonasında ilk 4'e giren sporculardan, 2017 yılında yaşı yıldız kategorisine geçen sporcular katılabilirler.

Söz konusu faaliyete katılmak isteyen kulüpler il müdürlüğüne topluca başvuru yapmak zorundadırlar.

Kulüpler, federasyonumuza il müdürlüğünden aldıkları yazının yanında ayrıca sporcuların hangi kriteri karşıladığına dair bilgi ve federasyonumuzda gri pasaportunun bulunup bulunmadığına dair bilgi notunu da göndermelidir.

Söz konusu faaliyete dair son yayınlanan resmi reglamana göre katılan ülkeler her siklette sadece 1 kota alabilecektir. (Örneğin: 54 kg’da yarışmış 4 sporcumuz madalya alsa dahi sadece en iyi dereceyi alan sporcu kotayı almış olacaktır.)



