41 spor kulübü sporcusu hüseyin berk Emanetoğlu Altın madalya kazanmıştır. Antrenörü isa gündağ "çalışmalarımız son hız devam etmektedir.Sporcumu kutluyorum" dedi.





41sporkulübü 2017 yılına şampiyonlukla başladı

HÜSEYİN BERK EMANETOĞLUNDAN ŞAMPİYONLUK

17-18-19-2017 Tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Manisa ilimizde yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Yarı Final Taekwondo müsabakalarında Kocaeli ilimizi temsilen katılan sporcularımızdan 41 spor kulübü sporcusu hüseyin berk Emanetoğlu Altın madalya kazanmıştır. Antrenörü isa gündağ "çalışmalarımız son hız devam etmektedir.Sporcumu kutluyorum" dedi.