Analig Grup müsabakalarından 2 biricilik 5 üçüncülük elde etmiş, Ordu ilinde yapılan Yarıfinal müsabakalarında da aynı başarısını devam ettirerek 2 bircilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük elde etmiştir.

Kulübümüz Çorum ilinde yapılan Analig Grup müsabakalarından 2 biricilik 5 üçüncülük elde etmiş, Ordu ilinde yapılan Yarıfinal müsabakalarında da aynı başarısını devam ettirerek 2 bircilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük elde etmiştir. Düzce il karması takımının yarıfinallerde bayanlarda 1. , Erkeklerde 3. olmasından dolayı kulübümüzden 10 sporcu finallerde yarışma hakkı kazanmıştır.

Ordu ilinde yapılan yarıfinal müsabakalarında dereceye giren kulübümüz sporcuları

29 kg bayanlar Rümeysa Akar 1.

55 kg bayanlar Rukiye EGE 1.

41 kg bayanlar Merve BALCI 2.

65 kg erkekler Muhammet Ömer AYDIN 2.

33 kg erkekler Halil AKAR 3.

+65 kg erkekler Halil İbrahim DEGEÇ 3.



Bunlarla birlikte kulübümüzden 3 sporcu poomsae alanında 1 sporcumuz da müsabaka (kyorugi ) alanında Turkish Open Şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek için milli takıma çağrılmıştır. Poomsae dalında Dilara Aleyna Çelik ve Melihcan Demircandan oluşan pair ekip 3. olarak ülkemize bronz madalya kazandırmışlardır.

Kulübümüz Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek, güzel ahlaklı sporcular yetiştirmek amacı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu başarıların ekip işi olduğunu düşünerek bizlere desteklerini esirgemeyen Düzce Gençlik Hizmetleri Ve Spor il Müdürümüz Feyzullah DERECİ Bey’e , Yeşiltepe Ortaokulu Müdürümüz Gürol BÜYÜKYILDIRIM Bey’e, Taekwondo İl Temsilcimiz Kemal YOLAY Bey’e , Spor Şube Müdürümüz Gülay Ercan Hanım’a, tüm velilerimize, Batı Karadeniz bölgesi antrenör arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.