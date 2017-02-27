EGO Spor Kulübü sporcusu Hasan Buğra ERÖZ 63 kg'da Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında ve Turkish Open'da Avrupa 3. oldu.





Antalya'da Şubat ayı içerisinde yapılan Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında EGO Spor Kulübü sporcusu Hasan Buğra ERÖZ 63 kg'da güzel müsabakalar yaparak Avrupa 3. oldu.



Bir diğer müsabaka olan Turkish Open'da ise 63 kg'da zorlu maçlardan sonra Hasan Buğra aynı başarıyı göstererek ilk 4 içerisinde yer alan tek Türk Sporcu olmayı başardı ve bronz madalyanın sahibi oldu.



Hasan Buğra amacının bu sene yapılacak olan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 1. olarak milli takıma girmeyi ve Avrupa Şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi.



Babası Milli Takım Antrenörü Murat ERÖZ; Oğluna güvendiğini ve şampiyon olması için Buğra'nın çok çalıştığını söyledi.