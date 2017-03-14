Ümitler Taekwondo Milli Takım Seçmesi 18 Mart 2017 Cumartesi günü Konya Selçuklu da Dumlupınar Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılacaktır.

Ümitler Türkiye Taekwondo Milli Takım Seçmesi

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Ümitler Milli Takımı seçme müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Seçme Tarihi : 18 Mart 2017, Cumartesi

Seçme Tartısı : 17 Mart 2017, Cuma

Seçme Müsabakaları ve Tartı Yeri : Dumlupınar Gençlik Merkezi Spor Salonu Selçuklu - Konya (Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arkası)

- Tartılar saat 16.00 - 18.00 arası yapılacak olup, müsabakalar saat 09.00'da başlayacaktır.

- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.

- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.

- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.

- Sporcuların, kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre Ümitler Teknik Kurulu tekrar seçme müsabakası veya listede değiştirme yapabilir.

- Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde listelerde ve kurallarda başka değişiklikler yapabilir.

Taekwondo camiasına önemle duyurulur.

Ümitler Milli Takım Seçmesine Katılacak Sporcular