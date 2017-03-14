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x2018 01 ttf logoÜmitler Taekwondo Milli Takım Seçmesi 18 Mart 2017 Cumartesi günü Konya Selçuklu da Dumlupınar Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılacaktır.

2015 10 koyuncuspor tv

Ümitler Türkiye Taekwondo Milli Takım Seçmesi

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Ümitler Milli Takımı seçme müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Seçme Tarihi : 18 Mart 2017, Cumartesi

Seçme Tartısı : 17 Mart 2017, Cuma

Seçme Müsabakaları ve Tartı Yeri : Dumlupınar Gençlik Merkezi Spor Salonu Selçuklu - Konya (Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arkası)

- Tartılar saat 16.00 - 18.00 arası yapılacak olup, müsabakalar saat 09.00'da başlayacaktır.

- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.

- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.

- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.

- Sporcuların, kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre Ümitler Teknik Kurulu tekrar seçme müsabakası veya listede değiştirme yapabilir.

- Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde listelerde ve kurallarda başka değişiklikler yapabilir.

Taekwondo camiasına önemle duyurulur.

 

Ümitler Milli Takım Seçmesine Katılacak Sporcular

Erkekler

54 KG

Deniz Dağdelen - Direkt
Kemal Külük - Direkt

58 KG

Cihat Çakmak - Direkt

Seçme Listesi:
Ramazan İshak Türksayar
Cemal Yılmaz
Yusuf Atasoylu
Mehmet Alperen Kavak
Mertcan Dolmacı
Alptekin Şengül

63 KG

Hakan Reçber - Direkt

Seçme Listesi:
Mücahit Altun
Mehmet Kani Polat
Samet Erkovan
Yavuzhan Urgaç
M. Mustafa Bağlar

68 KG

Ferthancan Kavurat - Direkt
Hakan Kavurat - Direkt

74 KG

Onur Çalık - Direkt

Seçme Listesi:
Mert Çiçek
Remzi Karakuş
İsmet Begeç
Efe Görkem Ot
Yasin Böcek
Şahin Çelebi
Hüseyin Kartal

80 KG

Hasancan Lazoğlu - Direkt
Sergen Curabaz - Direkt

87 KG

Orkun Ateşli - Direkt

Seçme Listesi:
İlker Tanrınıan
Ömer Fırat Çelik

+87 KG

Emre Kutalmış Ateşli - Direkt

Seçme Listesi:
M. Emin Açıkgöz
Talha Bayram
M. Recep Çetinkaya

 Bayanlar

46 KG

Filiz Öğel - Direkt

Seçme Listesi:
Sıla Ezgi Yağcı
Ayşe Beyza Yıldız

49 KG

İpek Çidem - Direkt

Seçme Listesi:
Fatma Sarıdoğan
Merve Dinçel

53 KG

Zeliha Ağris - Direkt

Seçme Listesi:
Ece Arık
Zehra Döşüçukur

57 KG

Tuğba Yılmaz - Direkt
İkra Kayır - Direkt

62 KG

Şeyma Nur Söğüt - Direkt
Huri Korkut - Direkt

67 KG

Melisa Mızrak - Direkt
Simge Erensayın - Direkt

73 KG

Kübra Kıyı - Direkt
Sude Bulut - Direkt

+73 KG

Merve Nur Evci - Direkt
Esra Akbulak - Direkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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