Dünyadan ikibinin üzerinde sporcunun yarıştığı büyük turnuvada Özel Gökyüzü Ortaokulu öğrencisi Sude Yaren Uzunçavdar Avrupa 3. sü oldu





Taekwondo Avrupa 3.sü Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları’ndan…



Taekwondo Festivali, 2-14 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Dünyadan ikibinin üzerinde sporcunun yarıştığı büyük turnuvada Özel Gökyüzü Ortaokulu 6-B sınıfı öğrencisi Sude Yaren Uzunçavdar Avrupa 3. sü oldu.



Sude Yaren Uzunçavdar, yaptığı açıklamada “Minikler Kategorisinde yarıştığım halde, bir üst kategori olan Yıldızlar Kategorisi'nde zorlu rakipler arasından Avrupa 3.lüğünü kazandım. Beni yetiştiren antrenörüm, babam Serkan Uzunçavdar’a, her zaman beni destekleyen, Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları Kurucu-Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin Öztürk Beye ve tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Amacım Olimpiyatlar'da Türkiye’yi başarıyla temsil etmek ve kazanacağım başarımı ülkeme, aileme ve okuluma hediye etmektir.” dedi.



Gökyüzü Koleji olarak biz de öğrencimizi bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, nice şampiyonlukları bizlere kazandırmasını diliyoruz.