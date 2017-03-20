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Taekwondo

x2017 03 gokyuzu logoMaltepe ilçesindeki başarılı sporcuları ağırlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, başarılı sporculara başarı belgesi takdim etti.

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MALTEPE BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN
ÖZEL GÖKYÜZÜ KOLEJİ’NİN YILDIZ SPORCUSUNA BAŞARI BELGESİ


Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları 6-B sınıfı öğrencisi, Sude Yaren Uzunçavdar , 2-14 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Taekwondo Festivalinde  Avrupa 3.sü oldu.

Maltepe ilçesindeki başarılı sporcuları ağırlayan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sporcumuzu tebrik edip başarı belgesini takdim etti.

Yıldız sporcumuz Uzunçavdar, başarısında büyük desteği olan Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları Kurucu - Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin Öztürk nezdinde tüm öğretmenlerine teşekkürlerini ileterek, Özel Gökyüzü Koleji’ne ve Maltepe ilçesine daha nice Avrupa ve Dünya şampiyonlukları getireceğinin sözünü verdi.

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