Özel Gökyüzü Koleji’nin yıldız öğrencisi M.TALHA AYDOĞAN, İstanbul il seçmesinde 78kg da Şampiyon oldu.





ÖZEL GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI ÖGRENCİSİ İSTANBUL TAEKWONDO İL ŞAMPİYONU OLDU

Özel Gökyüzü Koleji’nin yıldız öğrencisi M.TALHA AYDOĞAN, 20.21.22.23 Şubat 2017 günlerinde Halkalı Küçükçekmece Spor Salonunda yapılan MEB LİSELERARASI İSTANBUL TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’nda “*78 kg Gençler” kategorisinde bütün rakiplerini yenerek ŞAMPİYON olmuş ve Özel Gökyüzü Koleji’ne ALTIN MADALYA kazandırmıştır.

Okulumuzu Bölge ve Türkiye Şampiyonalarında temsil edecek olan Avrupa Şampiyonu MİLLİ SPORCUMUZ AYDOĞAN, hedefinin Hindistan’da yapılacak olan LİSELERARASI DÜNYA ŞAMPİYONASI’nda ülkemiz ve Özel Gökyüzü Koleji’ne Altın Madalya getirmek olduğunu belirtip, Kurucu-Genel Müdürümüz Dr. Hüseyin Emin Öztürk, Kolej-Fen Lisesi Müdürü Gürkan Ünver, Müdür Yardımcısı Serhat Özçelik ve öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.