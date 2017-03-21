Çanakkale Zaferi’nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında 18 Mart Deniz Zaferi Marmara Taekwondo Şampiyonası Çanakkale’de gerçekleştirildi.





Çanakkaleli Taekwondocular Çanakkale’nin Geçilmezliğini Taekwondo da Gösterdi

19 Mart 2017 Pazar günü yapılan Çanakkale Zaferi’nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında 18 Mart Deniz Zaferi Marmara Taekwondo Şampiyonası Çanakkale’de gerçekleştirildi. Çanakkale’nin yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli ve Edirne illerinden 195 sporcunun katıldığı şampiyonada mükemmel mücadelelere şahit olduk. Özellikle Çanakkale’yi temsil eden sporcularımızda bu azmi ve gayreti gördük.

Hedefimiz takım halinde birinci olmaktı, bu düşünce ile kulüplerini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla ellerinden gelen tüm gayreti gösteren Çanakkaleli sporcular şampiyonada 11 Birincilik 2 İkincilik 4 de üçüncülük alarak Çanakkale Anafartalar Spor kulübünü 86 Puanla takım halinde şampiyonluğa taşıdılar.

Çanakkale Anafartalar Spor kulübümüz sporcuları büyük bir başarıya imza atıp, bu önemli şampiyonanın adına yakışır bir başarı elde ederek takım halinde şampiyon oldular.





İl temsilcisi Hasan Altunışık Şehitler diyarı Çanakkale’mizde her yıl düzenli olarak yapmış olduğumuz bu tür şampiyonalar sporcularımızın teknik, taktik ve tecrübelerinin artması açısından hem Taekwondo camiası için hem de sporcularımız için önemli bir fırsat olmaktadır. performansları gelişmekte, bilgi ve tecrübeleri artmaktadır. Aslında bu tür şampiyonaları daha sık gerçekleştirmemiz doğru bir yaklaşım olacaktır ve bunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz.



Hemen hemen her ay ilimizde taekwondo şampiyonası yapmaktayız. Bu sporcularımız için çok fayda sağlamaktadır. Bununda meyvelerini de almaya başladık. Uluslararası arenada ve Türkiye genelinde almış olduğumuz başarılar bunun açık göstergesidir.

Şampiyonada Çanakkaleli sporcularımızı ve şampiyonayı seyreden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürümüz Sayın Nüammer USLU, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Ersin FIRAT ve Judo İl Temsilcimiz Sayın Nurkan ŞANDA şampiyonaya katılarak Çanakkaleli sporcularımızı ve bizleri onurlandırmışlardır. Kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.





Altunışık sözlerine şöyle devam etti: “Taekwondo İl Temsilciliği olarak bu yöndeki etkinliklerimiz devam etmektedir ki bu da bizim asli görevimizdir. Ayrıca bu yıl gençler ve yıldızlar kategorisinde yapılacak olan Uluslararası ve Dünya şampiyonaları bizim için çok büyük önem taşımakta. Sporcularımızı bu doğrultuda geliştirerek milli takıma gönderme amacındayız. Bu hedefimize ulaşmak için tüm imkânlarımızı sporcularımızın daha iyi yerlere gelmeleri için seferber ediyoruz, edeceğiz.



Zaten Çanakkale olarak taekwondo sporunda Avrupa şampiyonluğumuz, Dünya üçüncülüğümüz var. Hedefimiz bu yıl Gençlerde ve Yıldızlarda Dünya şampiyonluğunu almak olacaktır. Ben sporcularımıza bu almış oldukları önemli başarılarından dolayı tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”



