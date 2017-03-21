Muğla Dalaman'da yapılan Finalle sona eren Anadolu Yıldızlar Ligini Tekirdağ Şampiyon olarak tamamladı.





TEKİRDAĞ YİNE ANALİG ŞAMPİYONU

Tekirdağ yine zirvede. Muğla Dalaman'da yapılan Finalle sona eren Anadolu Yıldızlar Ligini Tekirdağ Şampiyon olarak tamamladı.

Antrenörler Vural Ayaz ve Oğuzhan Tokgöz yönetiminde Mecitcan Doğan, Alperen Ayaz, Abdülkadir Öztürk, Raşit Beşli, Muammer Uzun, Oğuz Tokgöz, Ozan Toytoğlu'ndan oluşan takımımız Marmara gurubunu dördüncü, Batı Yarı Finalini ikinci sırada bitirerek 17-19 Martta Muğla Dalaman'daki finallere katılmaya hak kazanmışlardı.

1. günü 49kg Muammer Uzun'un Bronz madalyası ile kapayan takımımız, 2.gün 37kg Alperen Ayaz ve 53kg Oğuz Tokgöz'ün Altın madalyaları ile birinci sıraya yerleşti, 3.gün sadece tek sporcumuz vardı, son maça kadar nefes nefese puan mücadelesi 61kg Ozan Toytoğlu'nun Altın madalyası ile son buldu ve Takımımız 22 puanla Anadolu Yıldızları Ligi Şampiyonu oldu. Tekirdağ'ı 18er puanla Kocaeli ve İzmir takip etti.

Antrenörler Oğuzhan Tokgöz ve Vural Ayaz:"Çok zorlu guruplardan geldik, çok zorlu maçlar yaptık. Sadece 7 sporcudan oluşan takımımız büyük bir başarı kazandı. Tüm sporcularımız ellerinden geleni yaptı, birbirlerinin eksiklerini kapadılar. Hepsi madalya kazandı. Hepimiz şampiyonluğa inandık ve sonunda hakettiğimiz kupayı aldık. Çok mutluyuz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz."

Sporcuların dereceleri:

33 kg Mecitcan Doğan: Yarı final 2.

37 kg Alperen Ayaz: Grup 3., Final 1.

41 kg Abdülkadir Öztürk: Grup 2., Yarı final 1.

45 kg Raşit Beşli: Yarı final 3.

49 kg Muammer Uzun: Yarı final 2., Final 3.

53 kg Oğuz Tokgöz: Grup 1., Yarı final 1., Final 1.

61 kg Ozan Toytoğlu: Grup 2., Yarı final 2., Final 1.