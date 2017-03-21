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Taekwondo

x2017 01 vido kamera6-10 Mart tarihlerinde Alanya da yapılan Poomsae Türkiye Taekwondo Şampiyonasında çektiğimiz videoların tamamı Youtube da "Koyuncuspor" hesabımızda yayınlanmaktadır.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 03 muhlis koyuncu

6-10 Mart tarihleri arasında Alanya da yapılan Poomsae Türkiye Taekwondo Şampiyonasında çektiğimiz videoların tamamı Youtube da "Koyuncuspor" hesabımızda yayınlanmaktadır.

https://www.youtube.com/user/Koyuncuspor hesabımızda yayınlanmakta olan videoların tamamının konusunu aşagıdaki resimden görebilirsiniz.

Şampiyonalarda çektiğimiz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen youtube daki koyuncuspor hesabımıza ABONE olun.

Koyuncuspor hesabımıza Abone oldugunuzda yayınladıgımız her video için size youtube dan mail gelecek ve sizde tüm videolardan anında haberdar olacaksınız.

2017 03 pumse konular

Kabe
Muhlis Koyuncu

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