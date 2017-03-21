6-10 Mart tarihlerinde Alanya da yapılan Poomsae Türkiye Taekwondo Şampiyonasında çektiğimiz videoların tamamı Youtube da "Koyuncuspor" hesabımızda yayınlanmaktadır.





6-10 Mart tarihleri arasında Alanya da yapılan Poomsae Türkiye Taekwondo Şampiyonasında çektiğimiz videoların tamamı Youtube da "Koyuncuspor" hesabımızda yayınlanmaktadır.

https://www.youtube.com/user/Koyuncuspor hesabımızda yayınlanmakta olan videoların tamamının konusunu aşagıdaki resimden görebilirsiniz.

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