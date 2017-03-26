1-5 Mart 2017 tarihlerinde Alanya da yapılan " 2017 Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası"nda çektiğimiz 410 Musabakaya ait videoların tamamı Youtube da https://www.youtube.com/user/Koyuncuspor yayınlanmıştır.





1-5 Mart 2017 tarihlerinde Alanya da yapılan " 2017 Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası"nda çektiğimiz videoların tamamı Youtube da https://www.youtube.com/user/Koyuncuspor , Twitter da https://twitter.com/Koyuncuspor hesabımızda yayınlanmaktadır.

https://www.youtube.com/user/Koyuncuspor , yada Twitterda https://twitter.com/Koyuncuspor hesabımızda yayınlanmakta olan videoların tamamını görebilirsiniz.

Şampiyonalarda çektiğimiz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen youtube daki https://twitter.com/Koyuncuspor hesabımıza veya Twitterdaki https://twitter.com/Koyuncuspor hesabımıza ABONE olun.

Koyuncuspor hesabımıza Abone oldugunuzda yayınladıgımız her video için size youtube dan ve Twitterdan mail gelecek ve sizde tüm yayınladıgımız taekwondo videolardan anında haberdar olacaksınız.

Geçmiş yıllarda yapılmış bir çok Türkiye, Avrupa ve Dünya Taekwondo Şampiyonlarına ait olan yüzlerce video www.koyuncuspor.net taekwondo Video sitemizde yayınlanmaktadır. Bu seneki müsabakaların videolarıda en kısa zamanda www.koyuncuspor.net sitemize eklenecekdir.

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