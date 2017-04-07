ilk gününde 4 sıklette yapılan Müsabakalar sonucunda 54 kiloda Deniz Dağdelen gümüş, 49 kiloda İpek Çidem bronz madalya kazandı.





Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 7. Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’na 32 ülkeden 437 sporcu katılıyor. Her ülkenin sıkletlerde 2 sporcuyla mücadele edebildiği şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye’yi 8 sporcu temsil etti. Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen gümüş, bayanlar 49 kiloda İpek Çidem ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 54 kiloda Kemal Külük, 58 kiloda Cihat Çakmak ile Mertcan Dolmacı, bayanlar 46 kiloda Filiz Ögel ile Ayşe Beyza Yıldız ve bayanlar 49 kiloda Fatma Sarıdoğan madalyaya uzanamayan isimler oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde 8 Türk taekwondocu madalya mücadelesi verecek. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile Muhammet Mustafa Bağlar, 68 kiloda Hakan Kavurat ve Ferhat Can Kavurat, bayanlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve Zehra Döşüçukur, 57 kiloda İkra Kayır ve Tuğba Yılmaz tatamiye çıkacak.