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x2017 04 63kg hakanŞampiyonanın 2. Gününde 63 kg da Hakan Rençber 1. , 57 Kg İkra Kayır 2. ve 53 kg da Zeliha Ağrıs 3. oldular.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 04 63kg altin

Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasının 2. Gününde 63 kg da Hakan Rençber 1. olurken, 57 Kg İkra Kayır 2. ve 53 kg da Zeliha Ağrıs 3. oldular.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin 2. gün gelen madalyalarla ilgili olarak "Türk tekvandosunun gücünü bir kez daha gösterdik. Türk tekvandocularımız kürsüleri doldurmaya devam ediyor. Her yaş grubunda katıldığımız her organizasyonda mutlaka kürsüde yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.

Başarıda istikrarın önemini biliyor ve bu yönde yeni nesilleri yetiştiriyoruz. Bunun en güzel örneklerini de Sofya’da görüyoruz. Yine genç sporcularımız elde ettikleri başarılarla Avrupa’yı titretiyor. Elde edilen başarılarda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin olmak üzere, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum." dedi.

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