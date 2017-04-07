Şampiyonanın 2. Gününde 63 kg da Hakan Rençber 1. , 57 Kg İkra Kayır 2. ve 53 kg da Zeliha Ağrıs 3. oldular.





Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasının 2. Gününde 63 kg da Hakan Rençber 1. olurken, 57 Kg İkra Kayır 2. ve 53 kg da Zeliha Ağrıs 3. oldular.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin 2. gün gelen madalyalarla ilgili olarak "Türk tekvandosunun gücünü bir kez daha gösterdik. Türk tekvandocularımız kürsüleri doldurmaya devam ediyor. Her yaş grubunda katıldığımız her organizasyonda mutlaka kürsüde yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.

Başarıda istikrarın önemini biliyor ve bu yönde yeni nesilleri yetiştiriyoruz. Bunun en güzel örneklerini de Sofya’da görüyoruz. Yine genç sporcularımız elde ettikleri başarılarla Avrupa’yı titretiyor. Elde edilen başarılarda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin olmak üzere, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum." dedi.