Haberler

Taekwondo

x2017 04 80kg67kg 2Şampiyonanın 3.Gününde 80 Kg Hasan Can Lazoğlu 1. ve 67 Kg Simge Erensayın 3. oldu.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 04 80kg67kg 2

Şampiyonanın 3.Gününde 80 Kg Hasan Can Lazoğlu 1. ve 67 Kg Simge Erensayın 3. oldu.

7. Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın üçüncü gününde 80 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hasan Can Lazoğlu, atın madalya kazandı. Bayanlar 67 kiloda Simge Erensayın ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kasım ayında gençler kategorisinde Dünya ikincisi olan 18 yaşındaki Hasan Can Lazoğlu, 5 aylık bir sürenin ardından bu kez ümitler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

2017 04 80kg67kg

 

2017 04 80kg67kg 3

 

2017 04 80kg kursu 1

 

Kabe
Muhlis Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

Reklam 2

Koyuncuspor.Net
 
 
 