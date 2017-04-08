Şampiyonanın 3.Gününde 80 Kg Hasan Can Lazoğlu 1. ve 67 Kg Simge Erensayın 3. oldu.





Şampiyonanın 3.Gününde 80 Kg Hasan Can Lazoğlu 1. ve 67 Kg Simge Erensayın 3. oldu.

7. Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın üçüncü gününde 80 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hasan Can Lazoğlu, atın madalya kazandı. Bayanlar 67 kiloda Simge Erensayın ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kasım ayında gençler kategorisinde Dünya ikincisi olan 18 yaşındaki Hasan Can Lazoğlu, 5 aylık bir sürenin ardından bu kez ümitler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı.