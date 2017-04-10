Türkiye, 7. Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nı 2’si altın, 3’ü gümüş ve 5’i bronz,toplam 10 madalya ile Avrupa İkincisi olarak tamamladı.







TÜRKİYE AVRUPA İKİNCİSİ

7. Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde Türkiye, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 32 ülkeden 437 sporcu’nun katıldığı 7. Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’na 4 sıkletle yapılan son gün müsabakaları ile sona erdi. Türkiye, adına 8 sporcu tatamiye çıkarken erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli gümüş, bayanlar 73 kiloda Sude Bulut ve +73 kiloda Mervenur Evci bronz madalya kazandı. Altın madalya için tatamiye çıkan Orkun Ateşli, finalde normal süresi berabere biten müsabakada Ukraynalı rakibine altın vuruşla yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonadanın son gününde mücadele eden diğer sporculardan bayanlar 73 kiloda Kübra Kıyı ve +73 kiloda Esra Akbulak çeyrek final, erkekler 87 kiloda Ömer Faruk Çelik ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile Talha Bayram, ilk turda elendi.

AVRUPA İKİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİK

Türkiye, 7. Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nı 2’si altın, 3’ü gümüş ve 5’i bronz,toplam 10 madalya ile Avrupa İkincisi olarak tamamladı. Türkiye, genel klasmanda Rusya’nın ardından Avrupa ikinciliğini elde etti. İtalya ise Avrupa üçüncüsü oldu. Erkeklerde, 8 sıkletin 4’ünde finale yükselmeyi başaran ve 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Türkiye, takım halinde Rusya’nın ardından Avrupa ikincisi oldu. Erkeklerde üçüncü sırayı İspanya aldı. Bayanlarda ise ilk üç sıra İtalya, Almanya ve Fransa’dan oluştu.

BAŞKAN ŞAHİN: “MADALYALAR ÜLKEMİZE ARMAĞAN”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Avrupa Şampiyonası’nı 10 madalya ile tamamlayan sporcuları ve antrenörleri kutladı. Başkan Şahin, “Bir büyük organizasyonu daha kürsüde tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer ülkelere oranla daha genç bir kadro ile burada mücadele ettik. Sporcularımız bizi gelecek adına ümitlendirdi. Başarıda emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Kazandığımız madalyaları ülkemize armağan ediyoruz” dedi.

MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ

Altın Madalya: Hakan Reçber (63 kilo), Hasan Can Lazoğlu (80 kilo)

Gümüş Madalya: Deniz Dağdelen (54 kilo), İkra Kayır (57 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo)

Bronz Madalya: İpek Çidem (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Simge Erensayın (67 kilo), Sude Bulut (73 kilo), Mervenur Evci (+73 kilo)