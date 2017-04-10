17-22 Ocak 2017 Tarihlerinde Alanyada yapılan Buyukler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Çeyrek Final, Yarıfinalve Final Müsabakalarına ait toplam 82 Video http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/82-2017-turkish-senyor-taekwondo-championships.html sitemizde yayınlanmaktadır.





BÜYÜKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI VİDEOLARI YAYINLANDI

17-22 Ocak 2017 Tarihlerinde Alanyada yapılan Buyukler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Çeyrek Final, Yarıfinalve FinalMüsabakalarına ait toplam 82 Video www.koyuncuspor.net sitemizde http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/82-2017-turkish-senyor-taekwondo-championships.html adresinde yayınlanmaktadır.

Dünyada sadece Taekwondo Videosu yayınlıyan 2 site/sunucu mevcut. Bunlardan birincisi Dünya Taekwondo Federasyonu (World Taekwondo Federation / WTF) nin destegiyle yayın hayatını sürdüren www.dartfish.tv/ , diğeride kendi kısıtlı imkanlarımla siz Türk Taekwondo severlere katkıda bulunmak, destek olmak için bizim hizmetinize sundugumuz www.koyuncuspor.net Taekwondo Video sitesi/sunucusu mevcuttur.Bu nedenle www.koyuncuspor.net sitesi Taekwondo alanda Dünyada hizmet veren tek özel sitedir.

İmkanlarımız kısıtlı oldugu için internet hızımız biraz düşük olmasına ragmen severek izliyeceginiz Dünya Taekwondo Şampiyonaları, Avrupa Taekwondo Şampiyonaları,, Olimpik Taekwondo Şampiyonaları, (Grand Prix Müsabakaları) ve Türkiye Taekwondo Şampiyonaları (Buyukler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar) Videolarını sitemizden izliyebilirsiniz.

Herkesein sitemizde Taekwondo şampiyonalarını izliyerek güzel vakitler geçirmesini dileriz.

Büyükler Türkiye Şampiyonası Videolarının Linki:

http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/82-2017-turkish-senyor-taekwondo-championships.html