Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 15 Temmuz kalkışmasında şehit düşen Özel Harekat Polisi Erol İnce’nin ailesini ziyaret etti.





METİN ŞAHİN ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 15 Temmuz kalkışmasında şehit düşen Özel Harekat Polisi Erol İnce’nin ailesini ziyaret etti.



Başkan Şahin, Federasyon Başkan Vekili Oktay Duymaz ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Avukat Zafer Çoktan ile Şer odakları tarafından 15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışma girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde görev yaparken şehit düşen Polis Erol İnce’nin evine ziyarette bulundu. Kendisi de taekwondocu olan Şehit Erol İnce’nin çocukları Ahmet ve Arda da taekwondo sporuyla ilgileniyor. 14 yaşındaki Ahmet ve 10 yaşındaki Arda, Antrenör Özcan Ağırdaş yönetiminde taekwondo çalışmalarını devam ettiriyor.



Başkan Şahin, Ahmet ve Arda’nın kendilerine Erol İnce’nin mirası olduğunu ve taekwondo sporunda ilerlemeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başkan Şahin, “Yönetim Kurulu Üyemiz Zafer Çoktan, aileyle uzun süredir yakından ilgileniyordu. Biz de kahraman şehidimizin ailesini yakından görmek için ziyarette bulunduk. Şehidimizin çocukları da taekwodoyla çok ilgililer. Kendilerine her türlü kolaylığı sağlayacağız. Antrenörümüz Özcan Ağırdaş, sportif olarak Zafer Çoktan da diğer şekilde ailemize destek oluyorlar” dedi.



Başkan Şahin, Ahmet ve Arda’ya hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler artık bütün Türk milletinin evlatlarısınız.Tüm güç ve imkanlarımızla yanınızda ve hizmetinizde olacağız” ifadelerini kullandı.



Federasyon Başkanı Metin Şahin, yapılacak bir şampiyonaya Şehit Erol İnce’nin adını vermeyi planladıklarını belirtirken, şampiyon taekwondocu Nur Tatar Askari ile tanışmak isteyen Ahmet ve Arda’nın bu arzusunu da en kısa sürede gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.