Zirve Spor Kulübümüz 1999 yılında ikinci tesisini Hal Mahallesinde açarak bu bölgelerdeki çocukları Taekwondo sporuna yönlendirmektedir.





Mersin Akdeniz İlçesinde bulunan gelir seviyesi düşük kenar mahallelerimizden Hal Mahallesi, Şevket Sümer ,Yeni Pazar, Gündoğdu, Güneş, Müfide İlhan, Siteler Mahallelerinden çocuklarımıza hizmette bulunan Zirve Spor Kulübümüz 1999 yılında ikinci tesisini Hal Mahallesinde açarak bu bölgelerdeki çocukları Taekwondo sporuna yönlendirmektedir. Bu süre içerisinde büyük başarılara imza atmıştır.

Bu çocuklarımız içerisinden Grup Birincilikleri, Türkiye Dereceleri, Uluslararası dereceler, Balkan Dereceleri, Avrupa Dereceleri, Dünya Dereceleri elde etmişlerdir. 20 civarında sporcumuz ise BESYO bölümlerini kazanarak okumuş ve okumaktadırlar.

Kulübümüzün amacı bu bölgedeki çocuklarımızı birer sağlıklı birey olarak topluma kazandırmaktır. Kulübüz Yönetim Kurulu ve Antrenör kadromuz bunları yaparken kendi imkanlarını zorlayarak bu çalışmaları gerçekleştirmiştir. Kulübümüzün Lisanslı Sporcu Sayısı 690 na ulaşmıştır.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Müdür olarak yeni atanan Sn. Şaban Güneş ,Spordan Sorumlu Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Kamp ve Tesislerden sorumlu Şube Müdürümüz Vedat Akyar ,Taekwon do Antrenörümüz Mustafa Dolaş bu bölgelerde sporun daha fazla gelişmesini sağlamak amacıyla kulübümüzü ziyaret etmiş olup Çocuklara çeşitli hediyeler vererek, İl Müdürümüz Sn. Şaban Güneş bu bölgede en yakın zamanda bir spor tesisi yapımı müjdesi vermiştir.

Bu müjde velilerimiz ve sporcuları hediyelerden daha fazla sevindirmiştir. Bizde Zirve Spor Kulübü Yönetimi olarak bizi yerimizde ziyaret eden Müdürlerimize teşekkür eder, bu bölgedeki hedefimizi daha da yükseğe çekerek sporcu sayımızı ve başarılarımızı arttırarak hizmete devam sözü veriyoruz. Tekrar kendisine teşekkür ederiz.