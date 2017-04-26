Haberler

Taekwondo Tekvando

x2017 04 mersin 02Zirve Spor Kulübümüz 1999 yılında ikinci tesisini Hal Mahallesinde açarak  bu bölgelerdeki çocukları Taekwondo sporuna yönlendirmektedir.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 04 mersin 01

Mersin Akdeniz İlçesinde bulunan gelir seviyesi düşük kenar mahallelerimizden Hal Mahallesi, Şevket Sümer ,Yeni Pazar, Gündoğdu, Güneş, Müfide İlhan, Siteler Mahallelerinden  çocuklarımıza hizmette bulunan  Zirve Spor Kulübümüz 1999 yılında ikinci tesisini Hal Mahallesinde açarak  bu bölgelerdeki çocukları Taekwondo sporuna yönlendirmektedir. Bu süre içerisinde büyük başarılara imza atmıştır.

Bu çocuklarımız içerisinden Grup Birincilikleri, Türkiye Dereceleri, Uluslararası dereceler, Balkan Dereceleri, Avrupa Dereceleri, Dünya Dereceleri elde etmişlerdir. 20 civarında sporcumuz ise BESYO bölümlerini kazanarak okumuş ve okumaktadırlar.

Kulübümüzün amacı bu bölgedeki çocuklarımızı birer sağlıklı birey olarak topluma kazandırmaktır. Kulübüz Yönetim Kurulu ve Antrenör kadromuz bunları  yaparken kendi  imkanlarını zorlayarak bu çalışmaları gerçekleştirmiştir. Kulübümüzün Lisanslı Sporcu Sayısı 690 na ulaşmıştır.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Müdür olarak  yeni atanan Sn. Şaban Güneş ,Spordan Sorumlu Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Kamp ve Tesislerden sorumlu Şube Müdürümüz Vedat Akyar ,Taekwon do Antrenörümüz Mustafa Dolaş bu bölgelerde sporun daha fazla gelişmesini sağlamak amacıyla kulübümüzü ziyaret etmiş olup Çocuklara çeşitli hediyeler vererek, İl Müdürümüz Sn. Şaban Güneş bu bölgede en yakın zamanda  bir spor tesisi yapımı müjdesi vermiştir.

Bu müjde velilerimiz ve sporcuları  hediyelerden daha fazla sevindirmiştir. Bizde Zirve Spor Kulübü Yönetimi olarak bizi yerimizde ziyaret eden Müdürlerimize teşekkür eder,  bu bölgedeki hedefimizi daha da yükseğe çekerek sporcu sayımızı ve başarılarımızı  arttırarak   hizmete devam sözü veriyoruz. Tekrar kendisine teşekkür ederiz.

2017 04 mersin 02

 

2017 04 mersin 03

 

2017 04 mersin 05

 

 

Kabe
Muhlis Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

Reklam 2

Koyuncuspor.Net
 
 
 