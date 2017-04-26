Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo takımı ilk kuşak sınavını 120 sporcunun katılımıyla 22 Nisan 2017 tarihinde yaptı.





Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo takımı ilk kuşak sınavını 120 sporcunun katılımıyla 22 Nisan 2017 tarihinde yaptı. Etkinliğe Burdur İl Müdürü Ömer Faruk Şiran,Güney Kore Büyük Elçiliği Spor Danışmanı Suhu Lee ve Bursa Taekwondo İl Temsilcisi Turgay Aydın katıldı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Taekwondo Antrenörlüğü mezunu Milli Hakem, Milli Antrenör, 4. Kademe Selda Çiçen Sitemize yaptıgı açıklamada " Güney Kore Büyük Elçiliği Spor Danışmanı Suhu Lee ve Bursa Taekwondo İl Temsilcisi Turgay Aydın'ın verdiği destek ve kuşak imtihanına katılımın çok yüksek olması bizleri çok sevindirdi.

Burdur da Taekwondonun gelişmesine buyuk destek veren Burdur İl Müdürü Ömer Faruk Şiran'a ,Güney Kore Büyük Elçiliği Spor Danışmanı Suhu Lee ve Bursa Taekwondo İl Temsilcisi Turgay Aydın'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bizde Koyuncuspor Taekwondo siteleri olarak Milli Hakem, Milli Antrenör Selda Çiçen'e çalışmalarında başarılar diliyoruz.