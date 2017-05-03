Tekirdağ'ın Başarılı Kulübü Flipper Spor Kulübü Atina'dan 2 Gümüş Madalya ve Avrupa Şampiyonaları için 2 Kota ile döndü.





FLİPPER SPOR KULÜBÜ ATİNADAN İKİ MADALYA İLE DÖNDÜ



Her gün başarı çıtasını yükselten Tekirdağ'ın Başarılı Kulübü Flipper Spor Kulübü Atina'dan yine başarılı bir sonuç alarak döndü.



51 Ülkeden 394 kulüp ve Milli takımdan 2200 sporcunun katıldığı ve Yıldızlar, gençler ve büyüklerde ilk 4e giren sporcuların direkt Avrupa Şampiyonalarına katılma hakkı kazandığı 2. ETU Başkanlık Kupası'na Flipper Spor Kulübü 1'i Milli Takım, 2'si Kulüp adına 3 yıldız sporcusuyla katıldı.



41kg İdil Zafer ilk Turda Sırp rakibine son anda yenilerek elenirken, 47 kg Işıl Zafer ilk üç turda Yunan rakiplerini, yarı finalde Sırp rakibini rahat yendi, Finalde ise Rus rakibine altın vuruşta yenilen sporcumuz Gümüş madalya kazandı. 53kg Oğuz Tokgöz ise 1.turda Yunan, ikinci turda Rus rakiplerini rahat yenerken çeyrek finalde İsveçli rakibini altın vuruşta geçti, yarı Finalde ise son 15 sn 6 sayı geriden gelerek Yunan rakibini yendi ve finale çıktı. Finalde zorlu maçların etkisiyle Rus rakibine yenildi ve o da Gümüş madalya kazandı.



Antrenör Uz.Dr. Oğuzhan Tokgöz: "Çok Mutluyum, Bu zorlu turnuvadan alnımızın akıyla dönüyoruz. Sporcularımı kutluyorum.Oğuz TEOG da çıkıp geldiği turnuvada hem derste hem sporda başarılı olunabileceğini gösterdi. Işıl ise 3.defa Milli olarak kendini kanıtladı. Ülkemize Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için iki kota kazandırdığımız için çok gururluyuz. Her başarı bizi bir basamak yukarı çıkarıyor. İnşallah daha çok kürsü göreceğiz ve bayrağımızı göndere çektireceğiz. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz."