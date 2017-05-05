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Taekwondo Başsaglıgı

x2015 10 cenaze01Milli Hakemlerimizden Serkan Uzunçavdar'ın Babannesi vefat etmiştir.Cenazesi Cuma namazına mütakip'en Sarıgazi merkez Camiinden kaldırılacak Sarıgazi Mezarlığına Defnediledektir. Allah rahmet eylesin.

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SERKAN UZUNÇAVDAR'IN BABAANNESİ VEFAAT ETTİ

Milli Hakemlerimizden Serkan Uzunçavdar'ın Babannesi vefat etmiştir.Cenazesi Cuma namazına mütakip'en Sarıgazi merkez Camiinden kaldırılacak ve Sarıgazi Mezarlığına Defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.

www.koyuncuspor.com taekwondo siteleri olarak Serkan Hocamıza ve ailesine başsaglıgı diliyoruz. Allah rahmet eylesin.

 

 

 

 

 

 

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Muhlis Koyuncu

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