Milli Hakemlerimizden Serkan Uzunçavdar'ın Babannesi vefat etmiştir.Cenazesi Cuma namazına mütakip'en Sarıgazi merkez Camiinden kaldırılacak Sarıgazi Mezarlığına Defnediledektir. Allah rahmet eylesin.
SERKAN UZUNÇAVDAR'IN BABAANNESİ VEFAAT ETTİ
Milli Hakemlerimizden Serkan Uzunçavdar'ın Babannesi vefat etmiştir.Cenazesi Cuma namazına mütakip'en Sarıgazi merkez Camiinden kaldırılacak ve Sarıgazi Mezarlığına Defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
www.koyuncuspor.com taekwondo siteleri olarak Serkan Hocamıza ve ailesine başsaglıgı diliyoruz. Allah rahmet eylesin.