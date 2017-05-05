Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11-13 Mayıs 2017 Tarihlerinde Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Besyo Kapalı Spor Salonunda yapılacak.





TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER TAEKWONDO ŞAMPİYONASI

Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11-13 Mayıs 2017 Tarihlerinde Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Besyo Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI MÜSABAKA GÜNLERİ

11 mayıs Perşembe 12 Mayıs Cuma 13 Mayıs C.tesi ERKEKLER 58, 80, 87kg 63, 74, 54kg 68kg, +87kg BAYANLAR 46, 57kg 49, 62, 73kg 53, 67, +73kg

Anlaşmalı Otellerin Listesi

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER TAEKWONDO ŞAMPİYONASI

Yeri : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BESYO KAPALI SPOR SALONU - BAĞBAŞI KAMPÜSÜ

Tarihi 11-13 MAYIS 2017

TEKNİK TOPLANTI

Yeri : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN ve EDEBİYAT FAKÜLTESİ - BAĞBAŞI KAMPÜSÜ

Tarihi 10 MAYIS 2017

Saat 17.00

İletişim:

Öğr. Gör. Dr. Sevde Mavi Var, Yrd. Doç. Dr. Levent Var

cep: 0542 255 01 31

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GENEL VE TEMEL PRENSİPLER

Üniversite Sporları Federasyonu Yarışma Talimatı , Disiplin Talimatı ve Etik Değerleri geçerli olacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Üniversiteler, Teknik Toplantıda http://extranet.tusf.org/ internet adresine kayıt ettikleri haliyle,

Üniversitelerinin Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı veya Spor

Koordinatörlüğünden imzalı / onaylı kafile listesi, Öğrenci kimlik belgeleri ve lisans

AÇIKLAMALAR:

1. Yarışmalarda kg. toleransı yoktur.

2. Sporcular kırmızı-siyah kuşağa sahip olmalıdır.

3. Üniversiteler her sıklette 1 sporcu ile yarışmaya katılabilir, 1 sporcu 1 sıklette yarışabilir

4. Yarışmalar eleme usulüne göre yapılacaktır. Eleme ve final yarışmaları Bayanlarda 2’şer

dakika 3 raund, erkeklerde 2’şer dakikalık, 3 raund üzerinden yapılacaktır.

5. Tartılar en fazla dobok ile yapılacak, her sıkletin tartısı yarışmadan önceki gün saat 16:00-

18:00 arası yapılacaktır.

6. Sporcular bütün malzemelerini kendileri getireceklerdir.

7. Yarışmalar sonunda ferdi ve takım değerlendirilmesi yapılacaktır. Değerlendirme Olimpik

sisteme göre olacaktır.

8. Yarışmalara katılacak sporcular tartı esnasında nüfüs cüzdanı, lisansları ve Federasyonca

verilen kuşak kimliklerini ve öğrenci belgelerini yanlarında getirecektir.

9. Takımlar 8 bayan, 8 erkek sporcu , Idareci ve antrenör den oluşacaktır.

SIKLETLER KG:

Erkekler : 54-58-63-68-74-80-87-+87

1. gün : 58-80-87

2. gün : 63-74-54

3. gün : 68-+87

Bayanlar : 46-49-53-57-62-67-73-+73

1. gün : 46-57

2. gün : 49-62-73

3. gün : 53-67-+73

ORGANİZASYON KOMİTESİ:

Açıklamalarda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Federasyonu temsilen oluşturulacak

Tertip Komitesine aittir.

ÖDÜLLER :

Müsabakalarda dereceye giren sporculara Madalya, Takımlarda dereceye giren Üniversitelere kupa

Federasyon tarafından verilecektir.

KATILACAĞINI BİLDİREN ÜNİVERSİTELER

ÜNİVERSİTE ADI ERKEK BAYAN

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ X X

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ X X

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ X X

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ X X

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ X X

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ X X

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ X X

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ X X

ANKARA ÜNİVERSİTESİ X X

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ X X

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU X X

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ X X

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ X X

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ X X

BARTIN ÜNİVERSİTESİ X X

BATMAN ÜNİVERSİTESİ X X

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ X

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ X X

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ X X

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ X X

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ X

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ X

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ X X

DİCLE ÜNİVERSİTESİ X X

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ X X

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ X X

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ X X

EGE ÜNİVERSİTESİ X X

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ X X

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ X X

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ X

FIRAT ÜNİVERSİTESİ X X

GAZİ ÜNİVERSİTESİ X X

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ X X

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ X X

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ X

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ X X

HİTİT ÜNİVERSİTESİ X X

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ X X

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ X X

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ X

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ X X

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ X X

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ X

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ X X

İSTANBUL KAVRAM MYO X

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ X

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ X X

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU X X

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ X X

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ X X

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ X X