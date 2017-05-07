"1.Bandırma Kaymakamlığı İller Arası Taekwondo Şampiyonası" çeşitli illerden 300’ü aşkın sporcunun katılımı ile Bandırmada yapıldı.





1. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI İLLER ARASI TAEKWONDO ŞAMPİYONASI

"1.Bandırma Kaymakamlığı İller Arası Taekwondo Şampiyonası" çeşitli illerden 300’ü aşkın sporcunun katılımı ile yapıldı. Minikler ve Mini minikler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya BANDIRMA ilkkez ev sahipliği yapmış oldu.

Turnuvaya katılan klüp antrenörlerine kupaları ve dereye giren sporculara madalyalar ıBandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun MİRZA ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Sn. Hüseyin ELÜSTÜ tarafından verildi.

Taekwondo sporunu minik sporculara sevdirmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Bandırma taekwondo antrenörü Hüseyin AKDOĞAN ayrıca hiçbir zaman desteğini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

Dereceye girmeyen tüm sporculara katılım madalyaları ve belgesi ile birlikte Bandırma Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler minik sporculara dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu turnuva Bandırma’nın büyük bir spor kompleksine acil ihtiyaç duyduğunu tekrar gözler önüne sermiştir.