Dünya Taekwondo Federasyonu (World Taekwondo Federation) tarafından ilk kez düzenlenen "1. Dünya Plaj Taekwondo Şampiyonası" 5-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Rodos Adası'nda yapıldı.





WTF 1. Dünya Plaj Taekwondo Şampiyonası

1. Dünya Plaj Taekwondo Şampiyonası'nda Türk sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.

Şampiyona'nın ilk gününde Türk sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.



İlk gün 15 - 17 Yaş Erkek kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz, 30 Yaş Üstü Bayan kategorisinde Serim Olgun Kahveci ve Freestyle 15 - 17 Yaş Erkek kategorisinde Enes Doğuhan Bilgin altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

30 Yaş Üstü Erkek kategorisinde Mustafa Yılmaz gümüş madalya elde ederken, 15 - 17 Yaş Bayan kategorisinde Buse Yavuz, 18 - 30 Yaş Bayan kategorsinde Bengü Alkan, 30 Yaş Üstü Erkek kategorisinde Mevlüt Pekcan, Freestyle 17 Yaş Üstü Erkek kategorisinde Emirhan Muran ve Freestyle 17 Yaş Üstü Bayan kategorisinde Kübra Dağlı bronz madalya kazandı.



İKİNCİ GÜN 11 MADALYA

30 Yaş Üstü İkili Takım kategorisinde Serim Olgun Kahveci ve Mevlüt Pekcan'dan oluşan takımımız altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Freestyle 15 - 17 Yaş İkili Takım kategorisinde Yusuf Şaşmaz ve Busenur Sevük'ten oluşan takımımız, 15 - 17 Yaş Erkek Takım kategorisinde Y. Emre Akbıyık, Yasin Çeken ve Furkan Bayrak'tan oluşan takımımız, Freestyle 15 - 17 Yaş Bayan kategorisinde Gülsena Karakuyulu, Freestyle Karışık Takım kategorisinde Mert Türk, Busenur Sevük, Enes Doğuhan Bilgin, İrem Nur Öztürk ve Yusuf Şaşmaz'dan oluşan takımımız, 15 - 17 Yaş İkili Takım kategorisinde Buse Yavuz ve Muhammed Emir Yılmaz'dan oluşan takımımız, 15 - 17 Yaş Bayan Takım kategorisinde Büşra Özden, Şevval Yarar ve Kayra Destan'dan oluşan takımımız ile High Kick Breaking kategorisinde Nur Beyza Mingan gümüş madalya kazanırken, Freestyle 17 Yaş Üstü İkili Takım kategorisinde Kübra Dağlı ve Emirhan Muran, 18 - 30 Yaş İkili Takım kategorisinde Kübra Dağlı ve Ali Kemal Ustabaş'tan oluşan takımımız ile 18 Yaş Üstü Bayan Takım kategorisinde Bengü Alkan, Fatma Törehan ve İlkay Tekin'den oluşan takımımız bronz madalya kazandı.

1. Dünya Plaj Taekwondo Şampiyonası - 5-6 Mayıs 2017 – Rodos - Yunanistan