Dünya Taekwondo Federasyonu (World Taekwondo Federation) tarafından ilk kez düzenlenen "1. Dünya Plaj Taekwondo Şampiyonası" 5-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Rodos Adası'nda yapıldı.
WTF 1. Dünya Plaj Taekwondo Şampiyonası
1. Dünya Plaj Taekwondo Şampiyonası'nda Türk sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.
Şampiyona'nın ilk gününde Türk sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
İlk gün 15 - 17 Yaş Erkek kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz, 30 Yaş Üstü Bayan kategorisinde Serim Olgun Kahveci ve Freestyle 15 - 17 Yaş Erkek kategorisinde Enes Doğuhan Bilgin altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.
30 Yaş Üstü Erkek kategorisinde Mustafa Yılmaz gümüş madalya elde ederken, 15 - 17 Yaş Bayan kategorisinde Buse Yavuz, 18 - 30 Yaş Bayan kategorsinde Bengü Alkan, 30 Yaş Üstü Erkek kategorisinde Mevlüt Pekcan, Freestyle 17 Yaş Üstü Erkek kategorisinde Emirhan Muran ve Freestyle 17 Yaş Üstü Bayan kategorisinde Kübra Dağlı bronz madalya kazandı.
İKİNCİ GÜN 11 MADALYA
30 Yaş Üstü İkili Takım kategorisinde Serim Olgun Kahveci ve Mevlüt Pekcan'dan oluşan takımımız altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.
Freestyle 15 - 17 Yaş İkili Takım kategorisinde Yusuf Şaşmaz ve Busenur Sevük'ten oluşan takımımız, 15 - 17 Yaş Erkek Takım kategorisinde Y. Emre Akbıyık, Yasin Çeken ve Furkan Bayrak'tan oluşan takımımız, Freestyle 15 - 17 Yaş Bayan kategorisinde Gülsena Karakuyulu, Freestyle Karışık Takım kategorisinde Mert Türk, Busenur Sevük, Enes Doğuhan Bilgin, İrem Nur Öztürk ve Yusuf Şaşmaz'dan oluşan takımımız, 15 - 17 Yaş İkili Takım kategorisinde Buse Yavuz ve Muhammed Emir Yılmaz'dan oluşan takımımız, 15 - 17 Yaş Bayan Takım kategorisinde Büşra Özden, Şevval Yarar ve Kayra Destan'dan oluşan takımımız ile High Kick Breaking kategorisinde Nur Beyza Mingan gümüş madalya kazanırken, Freestyle 17 Yaş Üstü İkili Takım kategorisinde Kübra Dağlı ve Emirhan Muran, 18 - 30 Yaş İkili Takım kategorisinde Kübra Dağlı ve Ali Kemal Ustabaş'tan oluşan takımımız ile 18 Yaş Üstü Bayan Takım kategorisinde Bengü Alkan, Fatma Törehan ve İlkay Tekin'den oluşan takımımız bronz madalya kazandı.
1. Dünya Plaj Taekwondo Şampiyonası - 5-6 Mayıs 2017 – Rodos - Yunanistan
|ERKEKLER
|BAYANLAR
|
17 yaş altı erkekler ferdi
1 – TUR Turkey M. Yilmaz
2 – ESP Spain Calderon
3 – ESP Spain Dioguez
4 – CHN China WEN
|
17 yaş altı Bayanlar ferdi
1– THA Thailand Phaisankiattikun Ta
2– DEN Denmark Sandersen
3– THA Thailand Chomchuen
4– TUR Turkey Yavuz
|30 yaş altı erkekler ferdi
1 – THA Thailand Suvihayark
2 – GER Germany R. kesternich
3 – VIE Vietnam T. Ho
4 – VIE Vietnam H. Le
|
30 yaş altı bayanlar ferdi
1– CHN China Y. Liu
2– VIE Vietnam T. Lien
3– TUR Turkey B. Alkan
4– ESP Spain J. Lopez Blas
|
30 yaş üstü erkekler ferdi
1 – ESP Spain S. Meilan Fernandez
2 – TUR Turkey M. Yilmaz
3 – TUR Turkey M. Pekcan
4 – CHN China G. Wu
|
30 yaş üstü bayanlar ferdi
1– TUR Turkey S. Kahveci
2– RUS Russia M. Skryarina
3– GRE Greece C. Mavrikou
4– ESP Spain V. Ortega Villodre
|
Serbest stil 17 yaş altı erkekler ferdi
1 – TUR Turkey E. BILGIN
2 ESP Spain M. Paz Romero
3 GER Germany S. SEPANLOU
4 UKR Ukraine O. Gushchyn
|
Serbest stil Poomse bayanlar 17 yaş altı
1- DEN Denmark E. SANDERSEN
2- TUR Turkey G. KARAKUYULU
3- THA Thailand S. Laosungnoen
4- VIE Vietnam T. NGUYEN
|
Serbest stil 17 yaş üstü erkekler ferdi
1 – KOR Republic of Korea J. IM
2 – THA Thailand S. Konggapun
3 – TUR Turkey E. MURAN
4 – GER Germany L. Stein
|
Serbest stil 17 Yaş üstü bayanlar ferdi
1– DEN Denmark F. Løkke
2– ESP Spain I. Gomez Schroth
3– VIE Vietnam T. NGO
4– TUR Turkey K. DAGLI
|
Erkekler poomse takım 17 yaş altı
1 - THA Thailand Thailand
2 - TUR Turkey Turkey
3 - ESP Spain Spain
3 - ITA Italy Italy
|
Bayanlar 17 yaş altı takım
1- THA Thailand Thailand
2- TUR Turkey Turkey
3- POR Portugal Portugal
3- RUS Russia Russia
|
Erkekler poomse takım 17 yaş üstü
1- VIE Vietnam Vietnam
2- CHN China China
3- FIN Finland Finland
3- ESP Spain Spain
|
Bayanlar 17 yaş üstü takım
1- THA Thailand Thailand
2- TUR Turkey Turkey
3- POR Portugal Portugal
3- RUS Russia Russia
|
Yüksek tekme sıçrayış performans
1– KOR Republic of Korea J. LEE
2– KOR Republic of Korea Y. NOH
3– KOR Republic of Korea H. KIM
|
Çoklu sıçrayışlar
1– KOR Republic of Korea J. SEO
2– KOR Republic of Korea T. KIM
3– KOR Republic of Korea J. LEE
4– KOR Republic of Korea H. Song
|
Dönerli teknik kırışlar
1- KOR Korea J. Jang
2- KOR Korea J. LEE
3- KOR Korea Y. NOH
4- KOR Korea T. KIM
|
Serbest stil teknik kırışlar
1- KOR Korea S. AN
2- KOR Korea J. SEO
3- KOR Korea J. LEE
4- KOR Korea H. Song
|
Serbest stil poomse karışık
1- VIE Vietnam Vietnam 1
2- TUR Turkey Turkey
3- CHN China China
4- ESP SPAIN SPAIN
|
Poomse Çiftler 17 yaş altı
1- THA Thailand Thailand
2- TUR Turkey Turkey
3- DEN Denmark Denmark
3- CHN China China
|
Poomse Çiftler 30 yaş altı
1- CHN China China
2- THA Thailand Thailand
3- ESP Spain Spain
3- TUR Turkey Turkey
|
Poomse Çiftler 30 yaş altı
1- TUR Turkey Turkey
2- RUS Russia Russia
3- ESP Spain Spain
3- ESP Spain Spain
|
Serbest stil Poomse çiftler 17 yaş üstü
1- VIE Vietnam Vietnam
2- VIE Vietnam Vietnam
3- TUR Turkey Turkey
4- ESP Spain Spain
|
Serbest stil Poomse çiftler 17 yaş altı
1- THA Thailand Thailand
2- TUR Turkey Turkey
3- ESP Spain Spain
4- UKR Ukraine Ukraine