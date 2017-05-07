7-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında Rodos adasında yapılacak olan "13. Avrupa Taekwondo Poomse Şampiyonası" nın ilk gününde sporcularımız 10 Madalya kazandı.







13. AVRUPA TAEKWONDO POOMSAE ŞAMPİYONASI - RODOS

ETU (Avrupa Taekwondo Birliği) tarafından organize edilen 13. Avrupa Poomse Şampiyonası 7-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında Rodos Adası'nda yapılıyor.

Sporcularımız şampiyonanın ilk gününde 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 10 madalya kazandılar.

12 - 14 Yaş Erkek kategorisinde Hakan Karakaş, 41 - 50 Yaş Erkek kategorisinde Namık Konanç, Freestyle 17 Yaş Altı İkili Takım kategorisinde Yusuf Şaşmaz ve Gülsena Karakuyulu'dan oluşan takımımız ve Freestyle 17 Yaş Üstü İkili Takım kategorisinde Kübra Dağlı ve Emirhan Muran'dan oluşan takımımız altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

15 - 17 Yaş Erkek kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz, 31 - 40 Yaş Erkek kategorisinde Mevlüt Pekcan, 12 - 14 Yaş Bayan kategorisinde Şeydanur Yavuz ve Freestyle Karışık Takım kategorisinde Enes Doğuhan Bilgin, Sümeyye Şentürk, Mustafa Oğuzhan Örnek, Seda Kansu ve Furkan Uzun'dan oluşan takımımız gümüş madalyaya uzanırken,

18 - 30 Yaş Erkek kaategorisinde Ali Kemal Ustabaş ve 18 - 30 Yaş Bayan kategorisinde Kübra Dağlı bronz madalya kazandı.

Şampiyonasın 2. gün müsabaka yapılıp, sonuçlar belli oldugunda sonuçlar sitemize eklenecekdir.