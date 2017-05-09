Yıldızlar Okullararası Yarı Final Taekwondo Müsabakaları 5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Kütahya’da Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda yapıldı.









Yıldızlar Okullararası Yarı Final Taekwondo Müsabakaları 5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Kütahya’da Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Okul Sporlarından Sorumlu Abdurrahman Rışvanoğulları ve İdareci Tayfun Ercan’ın başında bulunduğu Taekwondo Kafilesi Kütahya’dan İlimize döndü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrenörü; Filiz Rışvanoğulları ve Ergin Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Savaş Ergin ile katıldığımız Okullararası Yıldızlar Yarı Final Müsabakalarında Taekwondocularımız İlimizin adını bir kez daha başarı ile temsil ederek gurur kaynağımız oldu.

1.Gün Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencisi, Ergin Spor Kulübü Sporcusu Şevval Çakal 44 Kg Bayanlarda 1.Turda Balıkesir'li rakibini 12-12 biten maçın sonucunda Altın vuruşla yenerek Çeyrek Finale yükseldi. Çeyrek Finalde İstanbul'lu rakibini 14-3 yenerek Yarı Finale yükseldi. Yarı Finalde İstanbul'lu rakibini 7-4 yenen sporcumuz FİNALE kaldı. Sporcumuz Finalde Bursa'lı rakibini 8-2 yenerek ŞAMPİYON oldu ve "ALTIN MADALYA" nın sahibi oldu.

ŞAMPİYON RÜMEYSA NUR ERGİN

2.Gün Atatürk Ortaokulu Öğrencisi, Ergin Spor Kulübü Sporcusu 33 Kg Bayanlarda Rümeysa Nur Ergin 1.Turda Eskişehir'li rakibini 24-1 yenerek Çeyrek Final'e yükseldi. Rümeysa Nur Ergin Çeyrek Final'de İstanbul'lu rakibini 18-3 yenerek Yarı Finale Yükseldi. Yarı Finalde İzmir'li rakibini 8-1 yenen sporcumuz Final'de rakibini 8-2 yenerek ŞAMPİYON oldu ve "ALTIN MADALYA'nın sahibi oldu.

DUYGU KASIRGA’DAN GÜMÜŞ MADALYA

2.Gün Atatürk Ortaokulu Öğrencisi, Ergin Spor Kulübü Sporcusu 47 Kg Duygu Kasırga 1. Turda Bursa'lı rakibini 21-14 yenerek Çeyrek Finale Yükseldi. Çeyrek Final'de Manisalı rakibini 11-10 yenen sporcumuz Yarı Finalde'de Edirne'li rakibini 18-10 yenerek FİNAL'e yükseldi. Sporcumuz Finalde rakibine yenilerek 2. oldu ve "GÜMÜŞ MADALYA" nın sahibi oldu.

ŞEFİKA ÇAKAL’DAN GÜMÜŞ MADALYA

3.Gün Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencisi, Ergin Spor Kulübü Sporcusu 51 Kg Bayanlarda Şefika Çakal 1.Turda Çanakkale'li rakibini 6-4 yenerek Çeyrek Finale Yükseldi. Çeyrek Final'de İstanbul'lu rakibini 9-3 mağlup eden Sporcumuz Yarı Finalde İstanbul'lu rakibini 23-13 yerenek FİNAL'e yükseldi. Finalde Eskişehirli rakibine mağlup olan sporcumuz 2. oldu ve "GÜMÜŞ MADALYA" nın sahibi oldu.

Sporcularımız kürsüde yer alarak kazandıkları madalyalar ile Marmaris'te yapılacak olan Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı.



