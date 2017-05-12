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Taekwondo 4. İslam Dayanışması Oyunları Taekwondo Şampiyonası

x2017 05 baku2017 logo"4. İslam Dayanışması Oyunları Taekwondo müsabakaları (4. islamic solidarity Games Taekwondo Championships)" 16-18 Mayıs tarihlerinde Bakude "Baku Sports Hall" Spor Merkezinde yapılacak.

 

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4. İslam Dayanışması Oyunları Taekwondo Şampiyonası

4. İslami Dayanışma Oyunları, 12 Mayıs Cuma günü Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlayacak. 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek ve 22 Mayıs'ta sona erecek oyunlarda Türkiye, 337 sporcuyla mücadele edecek.Taekwondoda 16 sporcumuz var.

"4. İslam Dayanışması Oyunları Taekwondo müsabakaları (4. islamic solidarity Games Taekwondo Championships)" 16-18 Mayıs tarihlerinde Bakude "Baku Sports Hall" Spor Merkezinde yapılacak.Bu oyunlara taekwondoda güçlü bir takım ile şampiyonaya katılacağız..

Müsabakalar 1250 kişi kapasiteli (Baku Sports Hall) Baku Spor Merkezinde yapılacak. Bu salon önce Karateye, sonra taekwondoya ve daha sonra ise Wushuya ev sahipliği yapacak. Taekwondo Müsabakaları 16-17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak. Müsabakalar 09:00-13:00 elemeler  ve 18:00-22:30 finaller olmak üzere 2 seans halinde yapılacak.

Taekwondo Müsabaka Programı:

16 Mayıs Salı:
Bayanlar 46 Kg,53 Kg, 57  Kg       Erkekler:54 Kg, 58 Kg

17 Mayıs Çarşamba:
Bayanlar: 49 Kg, 67 Kg, +73 Kg   Erkekler:68 Kg, 80 Kg, +87 Kg

18 Mayıs Perşembe:
Bayanlar: 62 Kg, 73 Kg    Erkekler:63 Kg, 74 Kg, 87 Kg

 

4. İSLAM OYUNLARI TAEKWONDO ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM KADROMUZ

ERKEKLER BAYANLAR
 ali sahin turkey 01  ali sahin turkey 01
 54kg deniz dagdelen  46kg rukiye yildirim
 58kg hakan rencber  49kg ipek cigdem
 63kg ferhat can kavurat  53kg zeliha agris
 68kg berkay akyol  57kg durdane altunel
 74kgservet tazegul  62kg irem yaman
 80kg yunus sari   67kg nur tatar
 87kg serdar yuksel  73kg sude bulut
 87kg sabit karakas  73kg nafia kus

 

 

 

 

 

 

 

 

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