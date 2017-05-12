"4. İslam Dayanışması Oyunları Taekwondo müsabakaları (4. islamic solidarity Games Taekwondo Championships)" 16-18 Mayıs tarihlerinde Bakude "Baku Sports Hall" Spor Merkezinde yapılacak.





4. İslam Dayanışması Oyunları Taekwondo Şampiyonası

4. İslami Dayanışma Oyunları, 12 Mayıs Cuma günü Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlayacak. 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek ve 22 Mayıs'ta sona erecek oyunlarda Türkiye, 337 sporcuyla mücadele edecek.Taekwondoda 16 sporcumuz var.

"4. İslam Dayanışması Oyunları Taekwondo müsabakaları (4. islamic solidarity Games Taekwondo Championships)" 16-18 Mayıs tarihlerinde Bakude "Baku Sports Hall" Spor Merkezinde yapılacak.Bu oyunlara taekwondoda güçlü bir takım ile şampiyonaya katılacağız..



Müsabakalar 1250 kişi kapasiteli (Baku Sports Hall) Baku Spor Merkezinde yapılacak. Bu salon önce Karateye, sonra taekwondoya ve daha sonra ise Wushuya ev sahipliği yapacak. Taekwondo Müsabakaları 16-17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak. Müsabakalar 09:00-13:00 elemeler ve 18:00-22:30 finaller olmak üzere 2 seans halinde yapılacak.



Taekwondo Müsabaka Programı:

16 Mayıs Salı:

Bayanlar 46 Kg,53 Kg, 57 Kg Erkekler:54 Kg, 58 Kg

17 Mayıs Çarşamba:

Bayanlar: 49 Kg, 67 Kg, +73 Kg Erkekler:68 Kg, 80 Kg, +87 Kg

18 Mayıs Perşembe:

Bayanlar: 62 Kg, 73 Kg Erkekler:63 Kg, 74 Kg, 87 Kg

4. İSLAM OYUNLARI TAEKWONDO ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM KADROMUZ