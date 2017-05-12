Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11-13 Mayıs 2017 Tarihlerinde Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Besyo Kapalı Spor Salonunda yapılacak.
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER TAEKWONDO ŞAMPİYONASI
Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11-13 Mayıs 2017 Tarihlerinde Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Besyo Kapalı Spor Salonunda yapılacak.
ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI MÜSABAKA GÜNLERİ
|11 mayıs Perşembe
|12 Mayıs Cuma
|13 Mayıs C.tesi
|ERKEKLER
|58, 80, 87kg
|63, 74, 54kg
|68kg, +87kg
|BAYANLAR
|46, 57kg
|49, 62, 73kg
|53, 67, +73kg