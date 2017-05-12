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x2017 universiteler turkiye logo 03Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11-13 Mayıs 2017 Tarihlerinde Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Besyo Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

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TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER TAEKWONDO ŞAMPİYONASI

Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11-13 Mayıs 2017 Tarihlerinde Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Besyo Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI MÜSABAKA GÜNLERİ

  11 mayıs Perşembe 12 Mayıs Cuma 13 Mayıs C.tesi
ERKEKLER 58, 80, 87kg 63, 74, 54kg 68kg, +87kg
BAYANLAR 46, 57kg 49, 62, 73kg 53, 67, +73kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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