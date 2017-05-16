Kırklareli Ergin Spor Kulübü Taekwondo Takımı 77 sporcunun katılımı ile 2.dönem kuşak terfi sınavını başarı ile tamamladı.





ERGİN SPOR KULÜBÜ KUŞAK SINAVINI BAŞARI İLE TAMAMLADI..

YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ.

Kırklareli Ergin Spor Kulübü Taekwondo Takımı 77 sporcunun katılımı ile 2.dönem kuşak terfi sınavını başarı ile tamamladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Gıp -Kuşak İmtihanı 14.05.2017 tarihinde Kırklareli Ayşenur Taşbakan Spor Salonunda yapıldı.

Sınav Komisyon Başkanı; Savaş ERGİN ve Komisyon üyelerinin hazır bulunduğu sınavda , Anneler günü vesilesi ile Sporcu velilerimizin Anneler günü kutlandı.

Kulüp Başkanı Gökhan YEŞİL ; Her yıl önemli başarılar kazanan sporcularımız 2017 yılı itibari ile de Ulusal ve Uluslararası alanda madalyalar ile ilimizin ve ülkemizin adını duyurdu. Bizlerde Gurur duyduğumuz çocuklarımızın başarısını Kuşak terfi sınavına yoğun katılım gösteren sporcu velilerimiz ile yeniden hatırlayarak kendilerini tebrik ettik.

Taekwondo’nun yanı sıra sporcularımızın diğer alanlara olan ilgisini ve başarılarını da takip ediyoruz. Kemer Sınavları taekwondo öğrenimi açısından çok etkili ve faydalıdır. Bizlere Taekwondo’yu tanıtma fırsatı verdiği gibi, çocuklarımızın farklı dallarda kişisel gelişim noktasında öğrendiklerini de bu güzel ortamda sergilemesi bizleri mutlu ediyor.

Amacımız onları her yönüyle hayata hazırlamak ve destekçisi olmak. Sanata ve Spor’a yönlendirmek. Çocuklarımızı sokaklardan çekip almak. Anne ve Babanın desteği ile gelecek adına çocuğa bir şeyler kazandırabilmek. Bizlere yetiyor dedi.

Antrenör Savaş ERGİN’in gözetiminde Milli sporcularında aralarında bulunduğu poomse ekibinin gösterisi ile başlayan kuşak terfi sınavı ilk defa bu heyecanı yaşayacak olan çocuklarımız içinde faydalı oldu.

Kuşak Sınavı, Sadece sporcunun öğrendiklerini sergilediği değil, sınavdaki davranış biçimi Sporcudaki saygı, disiplin, pratik beceri ,sosyal davranışlardaki gelişimini de ortaya koymaktadır. Burada çalıştırıcı ön plana çıkar.

Açıklamada bulunan Antrenör Savaş Ergin;

Her kemer terfi sınavından sonra olduğu gibi, yeni kuşaklarını alan sporcularımızı bundan sonraki süreçte daha zorlu bir çalışma temposu bekliyor.

26-28 Mayıs’ta Marmaris’te düzenlenecek Okullararası Türkiye Birinciliği Müsabakalarına 4 sporcu ile katılacağız,

Yıldızlar kategorisinde yarışan sporcularımızla çalışmalarımıza ara veremeden devam ediyoruz. Bu sene Dünya ve Avrupa Şampiyonasına sporcularımızı gönderebilmek için, ülkemizi temsil etmeleri için fedakarlıktan asla kaçınmayarak onları bu zorlu maratona hazırlıyoruz.

Gençler ve Minikler Türkiye Şampiyonaları bizleri bekliyor. Bu çalışma temposu ile sporcularımla birlikte zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.

Ocak itibari ile 4 Aylık bir çalışma sonunda öğrendiklerini sergileme fırsatı bulan sporcularımıza yeni kuşakları Antrenör Gökhan YEŞİL tarafından verildi.