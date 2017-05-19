P&G, Türkiye’deki 30’uncu yılında 30 milli sporcuyu ve annelerini destekleme kararı aldı. Milli Taekwondocularımız Nafia Kuş, Zeliha Ağrıs, Hasan Can Lazoğlu desteklenecek sporcular arasında.





P&G, Türkiye’deki 30’uncu yılında 30 milli sporcuyu ve annelerini destekleme kararı aldı. Milli Taekwondocularımız Nafia Kuş, Zeliha Ağrıs, Hasan Can Lazoğlu desteklenecek sporcular arasında yer alıyor.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Tunaoğlu’nun açıkladığı 30 milli sporcu ve branşları şöyle:

Ahmet Örken - Bisiklet, Ahmet Şahin Kaba - Judo, Ayşegül Çakın, Ahmet T. Oktay - Halter, Aliye Demirbağ - Badminton, Altuğ Çelikbilek - Tenis, Ayşe Durlu - Alp Disiplini, Tuğrul Han Erdemir, Busenaz Sürmeli - Boks, Dilara Lokmanhekim - Judo, Dilara Uralp - Rüzgâr Sörfü, Eda Tuğsuz - Cirit, Emel Dereli - Gülle, Enver Yıldırım - Eskrim, Evin Demirhan, Ali Cengiz- Güreş, Tutya Yılmaz, Gürkan Mutlu - Cimnastik, Hamza Dursun - Kayaklı Koşu, Nafia Kuş, Zeliha Ağrıs, Hasan Can Lazoğlu - Taekwondo, Hüseyin E. Sakcı - Yüzme, İlke Özyüksel - M. Pentatlon, Yasemin E. Anagöz,

Mete Gazoz - Okçuluk, Nida E. Üstündağ - Yüzme, Onur C. Biriz - Yelken, Salih Korkmaz - Atletizm ve Yavuz S. Balcı - Kano...