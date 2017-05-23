Gençlik haftası nedeniyle düzenlenen Minik Yıldız Teşvik ve Süper Minik Yıldız İl Şampiyonasında dereceye giren Yalovalı sporcular madalyalarını aldılar.









Yalova Taekwondo İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Gençlik haftası nedeniyle 21 Mayıs 2017 Cumartesi günü düzenlenen Minik Yıldız Teşvik ve Süper Minik Yıldız İl Şampiyonasında dereceye giren sporcular madalyalarını aldılar.

Müsabakalara Yalova Taekwondo İhtisas Kulübü, Yalova Taekwondo Spor Kulübü, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü , Altınova Gençlik ve Spor Kulübü ve Efor Spor Kulübü’nden 100’ün üzerinde sporcunun katıldığı müsabakada Minik ve Yıldız sporcuların mücadelesi göz doldurdu.

Şampiyona ile igili Taekwondo İl Temsilcimiz Bahadır Şaban yaptığı açıklamada "100 ün üzerinde geleceğin Şampiyonlarının yarıştığı bu müsabakada sporcularımıza tecrübe kazandırarak başarıya bir adım daha yaklaştırdık.

Misyonumuz Milli takıma sporcu vermenin yanı sıra çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktır.

Beden ve ruhun birlikte geliştiği Felsefesi Türk kültürüne uyan Taekwondo sporuna ilgi gün geçtükçe artmaktadır. Futbol’dan sonra en fazla lisanlı sporcu sayısına sahip olan Taekwondo Olimpiyatlar’dada yüz akımız olmuş olmayada devam edecektir.

Bu müsabakanın düzenlenmesinde desteklerini esirgemen Genlik Hizmetleri ve Spor il Müdürümüz Metin Kaplan Bey’e ve Şube müdürlerimize teşekkür ederim" dedi.