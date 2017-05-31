Marmaris de gerçekleşen okullar arası taekwondo şampiyonasın'da Karamürsel İ.Ö.O. öğrencisi Hüseyin Berk Emanetoğlu şampiyon oldu.





41 SPOR KULÜBÜNÜN BÜYÜK BAŞARISI

Türkiye şampiyonu 41 Spor kulübünden çıktı. 24 ve 28 Mayıs tarihlerin'de Marmaris Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleşen okullar arası taekwondo şampiyonasın'da Karamürsel i.ö.o öğrencisi hüseyin berk Emanetoğlu şampiyon oldu.

türkiye şampiyonu Karamürsel'den çıktı. 24 ve 28 Mayıs tarihlerin'de Marmaris Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleşen okullar arası taekwondo şampiyonasın'da 2003 doğumlu Hüseyin Berk Emanetoğlu bütün rakiplerini yenerek 61 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştır.

Karamürsel imamhatip ortaokulu öğrencisi olan Hüseyin Berk Emanetoğlu aldığı bu başarıda büyük emeği olan eğitmeni İsa Gündağ başta olmak üzere ailesine ve desteğini hiç birzaman esirgemeyen 41 spor kulübü yönetimine teşekkür etti.