Ankara İmparator Taekwondo Spor Kulubu Mayıs 2017 Kuşak sınavını velilerin ve sporcuların buyuk katılımıyla, başarıyla tamamladı.





ANKARA İMPARATOR TAEKWONDO MAYIS 2017 KUŞAK SINAVI YAPILDI

Ankara İmparator Taekwondo Spor Kulübü Mayıs 2017 Kuşak sınavını velilerin ve sporcuların buyuk katılımıyla, başarıyla tamamladı.

İmparator Spor Kulubu Başkanı, Milli Antrenör, Milli Hakem Murat ERÖZ yaptıgı açıklamada "Mayıs ayı Taekwondo Kuşak Sınavımızı sporcularımızın ve velilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik.

Taekwondo Sporcularımızın disiplinli olmasını, sorumluluk duygularının gelişmesini saglıyan bir spor. Bu nedenle taekwondo yapan sporcularımız derslerindede çok başarılılar.

Bütün enerjilerini salonda atan gençlerimiz sokakta boşa geçirecek vakit bulmadıgı gibi, kötü arkadaşlardanda korunmuş olacakdır. Bu nedenle tüm gençlerimizi taekwondo yapmaya salonumuza davet ediyorum.

Kuşak sınavına katılan tüm Sporcularımı ve onları yalnız bırakmıyan, daima evlatlarına destek olan velilerimizi de tebrik eder, sporcularımın başarılarının devamını diliyorum" dedi.