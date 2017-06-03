Çağrı spor kulübü derneği geleneksel hale gelen iftar programlarına kaldığı yerden devam ediyor.





ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GELENEKSEL İFTAR YEMEGİ

Çağrı spor kulübü derneği geleneksel hale gelen iftar programlarına kaldığı yerden devam ediyor.



Çağrı spor kulübü derneği Kulüp başkanı- Antrenör Ahmet BEREKET geleneksel olarak düzenledikleri iftar programları ile Ramazan ayının manevi havasından daha fazla istifade ederek sporcuları arasındaki kardeşlik duygularının daha da geliştirilmesini amaçladıklarını ifade ederek iftar programlarının Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.