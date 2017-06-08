Türkiye Taekwondo Federasyonunun geleneksel iftar yemegi Ankara’da Point Otel’de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.





Türkiye Taekwondo Federasyonunun geleneksel iftarı Ankara’da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Gecede birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2017 yılındaki ilk iftar yemeği Ankara’da gerçekleştirildi. Point Otel’de gerçekleştirilen gece spor camiasını bir araya getirdi. 500’e yakın katılımcıyla gerçekleştirilen iftar yemeğine Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, 1. Hukuk Müşaviri Cafer Geyik, Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı Kamil Çelebi Kılınç, Spor Eğitimi Daire Başkanı İsmail Gedikli, Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı Adnan Gurbet, Müsteşarlık Özel Kalem Müdürü Ramazan Aslantaş, Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Eski Başkanı Hayrullah Ozan Çetiner, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Fatih Zengin, Türkiye Taekwondo Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Ankara, Konya, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Zonguldak, Bartın, Kırıkkale ve Niğde’den hakem, antrenör ve sporcular katıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, gecede yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Türkiye’nin büyük bir tarihi geçmişe sahip güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, “Ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Dünyanın yükselen gücü Türkiye’nin önünü kesmek için dört koldan oynanan oyunlar var. Ama bizler dik duruşumuzu bozmayacağız. Bir olacağız, diri olacağız. Dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzun mesajını vermeye devam edeceğiz. Bizlere düşen sorumluluklardan birisi de ülkemizi sahiplenme olgumuzu çocuklarımıza da aşılamamız. Vatanımıza sahip çıkarak ve birlik olarak vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Şahin, Türk taekwondosunun her zaman Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek, “Başarı sıralamasında her zaman en üst basamaklardayız. Bu başarı büyük taekwondo ailesinin. Bu başarı siz antrenörlerimizin, sporcularımızın, hakemlerimizin. Son olarak Bakü’de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda bizden beklentilerin üzerine çıkarak 5 altın madalya birden alarak üzerimize düşeni yaptık. Türk taekwondosu, bu büyük ailenin omuzlarında yükselmeye devam edecek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve gururlandırmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gecede, ayrıca ülkenin bekası için göz kırpmadan hayatlarını veren şehitlerimiz için hep birlikte dualar edildi.