İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Eski Avrupa Taekwondo Şampiyonlarımızdan, Bekir Aydın'ın eşi Sema Aydın vefaat etti.







BEKİR AYDIN'IN EŞİ SEMA AYDIN VEFAAT ETTİ

Uzun süredir Kanser tedavisi gören Avrupa Taekwondo Şampiyonlarımızdan Bekir Aydın'ın eşi Sema Aydın Hakkın rahmetine Kavuşmuştur.

Bekir Aydın yaptıgı açıklamada "Hayat arkadasim, Eşim Sema Aydın, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekânı cennet olsun, Nur içinde yatsın inşaAllah. Cenaze Namazı Cuma Namazından sonra Küçükçekmece (Meydan) Fatih caminde kılınacak ve buradanda Küçükçekmece kanarya mezarligina defnedilecektir. Taziye mekanı Hazal cafe olacaktır " dedi.

Koyuncuspor Taekwondo Siteleri yönetimi ve Koyuncu Ailesi olarak Bekir Aydın hocamızın Rahmetli eşine Yüce Allahdan Rahmet , Bekir Hocamıza ve ailesine Yüce Allah'dan sabr-ı Cemil niyaz ediyoruz. Allah rahmet eylesin.