İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Ordu Bölgesi antrenörlerinden Olcay Tercan kardeşimizin eşi Sunay Tercan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.





MİLLİ ANTRENÖR OLCAY TERCAN'IN EŞİ SUNAY TERCAN VEFAAT ETTİ

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Türkiye Taekwondo Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi ve Milli takım antrenörlerinden Olcay Tercan'ın eşi, Ordu Bölgesi hakemlerimizden Sunay Tercan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Olcay Tercan yaptıgı açıklamada " Meleğimi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Cumhuriyet Mah. Meydan cami den (Sağra yanı) kaldırılacaktır. Dost ve akrabalarımıza duyurulur" dedi.

Koyuncuspor Taekwondo Siteleri Yönetimi ve Koyuncu Ailesi olarak Sunay Tercan'a Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, Olcay Tercan kardeşimize, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin..