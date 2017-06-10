2017 Yılı siyah kuşak ve Dan terfi sınavları 1-2 temmuz 2017 tarihlerinde Aşağıda belirtilen İllerde yapılacaktır.
Siyah Kuşak ve Dan Sınav Tarihleri
Taekwondo Federasyonu'nun 2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan Taekwondo Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.
ANTRENÖR VE SPORCULARIN DİKKATİNE
Federasyonumuzca geçmiş yıllarda yapılan Dan sınavlarının Federasyonumuz sicil sistemine işlenirken tespit edilen çeşitli nedenlerden dolayı (Dan sınav talimatına uyulmaması; Komisyon Başkan ve Üyelerinin yoğunluktan dolayı sınav sırasında sehven yaşı ve/veya süresi dolmadan sınava alınmaları; sınav dekontunu sınav tarihinden sonra yatırmaları vb.) Dan terfisi yapılmayan kişilerin tespiti amacı ile sınava girenlerin dosyalarının kendileri tarafından incelenerek, uyumsuzluk tespit etmeleri halinde Federasyonumuzdan bilgi almaları gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
Taekwondo Federasyonumuzun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Taekwondo “Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları” ek listede belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.
İştirakçilerin kendi imkânları ile katılacakları sınava ekteki bilgi formunu doldurarak katılmaları gerekmektedir.
Siyah Kuşak sınavları aşağıda belirtilen talimata uygun olarak yapılacaktır.
A ) Aşağıda belirtilen İllerde Gıp’tan Pum/1.Dan’a, 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a geçiş sınavları yapılacaktır.
1 Temmuz 2017
SAMSUN : ATATÜRK SPOR SALONU
BARTIn : ÖMER TEPESİ SPOR SALONU
GAZİANTEP : KAMİL OCAK SPOR SALONU
NEVŞEHİR : D. İBRAHİM PAŞA SPOR SALONU
ANTALYA : DÖŞEMALTI SPOR SALONU
ELAZIĞ : YAKUP KILIÇ SPOR SALONU
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B ) Aşağıda belirtilen iller ve tarihlerde Gıp’tan Pum/1.Dan’a, 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’a, 3.Dan/Pum’dan 4.Dan/Pum’a, 4.Dan’dan 5.Dan’a geçiş sınavları yapılacaktır.
1 - 2 Temmuz 2017
İSTANBUL : Sarıyer Spor Salonu
İZMİR : Gaziemir Spor Salonu
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C ) Aşağıda belirtilen yer ve tarihte Gıp’tan Pum/ 1.Dan’a , 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’a, 3.Dan’/ 4.Dan’a, 4.Dan’dan 5.Dan’a, 5. Dan’ dan 6.Dan!a geçiş sınavları yapılacaktır.
1 - 2 Temmuz 2017
ANKARA : İsmet Iraz Spor Salonu