2017 Yılı siyah kuşak ve Dan terfi sınavları 1-2 temmuz 2017 tarihlerinde Aşağıda belirtilen İllerde yapılacaktır.





Siyah Kuşak ve Dan Sınav Tarihleri

Taekwondo Federasyonu'nun 2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan Taekwondo Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.

ANTRENÖR VE SPORCULARIN DİKKATİNE

Federasyonumuzca geçmiş yıllarda yapılan Dan sınavlarının Federasyonumuz sicil sistemine işlenirken tespit edilen çeşitli nedenlerden dolayı (Dan sınav talimatına uyulmaması; Komisyon Başkan ve Üyelerinin yoğunluktan dolayı sınav sırasında sehven yaşı ve/veya süresi dolmadan sınava alınmaları; sınav dekontunu sınav tarihinden sonra yatırmaları vb.) Dan terfisi yapılmayan kişilerin tespiti amacı ile sınava girenlerin dosyalarının kendileri tarafından incelenerek, uyumsuzluk tespit etmeleri halinde Federasyonumuzdan bilgi almaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.



Taekwondo Federasyonumuzun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Taekwondo “Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları” ek listede belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.

İştirakçilerin kendi imkânları ile katılacakları sınava ekteki bilgi formunu doldurarak katılmaları gerekmektedir.

Siyah Kuşak sınavları aşağıda belirtilen talimata uygun olarak yapılacaktır.

A ) Aşağıda belirtilen İllerde Gıp’tan Pum/1.Dan’a, 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a geçiş sınavları yapılacaktır.

1 Temmuz 2017

SAMSUN : ATATÜRK SPOR SALONU

BARTIn : ÖMER TEPESİ SPOR SALONU

GAZİANTEP : KAMİL OCAK SPOR SALONU

NEVŞEHİR : D. İBRAHİM PAŞA SPOR SALONU

ANTALYA : DÖŞEMALTI SPOR SALONU

ELAZIĞ : YAKUP KILIÇ SPOR SALONU

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B ) Aşağıda belirtilen iller ve tarihlerde Gıp’tan Pum/1.Dan’a, 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’a, 3.Dan/Pum’dan 4.Dan/Pum’a, 4.Dan’dan 5.Dan’a geçiş sınavları yapılacaktır.

1 - 2 Temmuz 2017

İSTANBUL : Sarıyer Spor Salonu

İZMİR : Gaziemir Spor Salonu

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C ) Aşağıda belirtilen yer ve tarihte Gıp’tan Pum/ 1.Dan’a , 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’a, 3.Dan’/ 4.Dan’a, 4.Dan’dan 5.Dan’a, 5. Dan’ dan 6.Dan!a geçiş sınavları yapılacaktır.

1 - 2 Temmuz 2017

ANKARA : İsmet Iraz Spor Salonu