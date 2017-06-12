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Taekwondo Tekvando

Osmangazi Koleji Gençlik ve Spor Kulübü 101 Sporcu ve 200 velinin katılımıyla kuşak sınavını yaptı.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 06 ekeskin 01

Osmangazi Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Genel Koordinatürü ve Taekwondo Antrenörü sayın Ekrem Kesgin hocamızın önderliğinde Beden Eğitim zümremizle  yapmış olduğu Kuşak sınavı programı ; 101 Sporcumuzla birlikte çok kıymetli 200 velimiz ve çok değerli misafirlerimizin iştirakıyla Taekwondo  Kuşak sınavımızı yapmanın heyacanını yaşıyoruz.

Kuşak sınavımıza damga vurararak bizleri kırmayıp Ankaradan onur konuğumuz olarak gelen ,Avrupa ,Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat 3.sü Sayın Hamide Bıçkın Çetiner 'i okulumuzda misafir ederek öğrencilerimiz ve velilerimizle buluşturduk. Olimpiyat heyacanını yaşamış ,defalarca istiklal marşımızı okutmuş Onur konuğumuz ; Öğrencilerimizin hayallerine tercüman olan konuşmasını  yaparak  imzalı resimlerini şampiyon adaylarıyla paylaşan hamide hocamıza çok teşekkür ediyoruz.

Konuşma akabinde öğrencilerimizin değerli sınav komisyonuna ve misafirlerimize    yapmış oldukları  estetik gösterilerle ,gelen misafirlerimize çok güzel anlar yaşatıp defalarca uzun uzun alkışlandılar.

Bu güzel gösterileri izleyen Okul müdürümüzün övgü dolu konuşmalarının ardından söz alan spor Koordinatörümüz ve antrenörümüz ekrem Kesgin hocamız şunları dile getirdi; "Bizim amacımız her öğrencimize dokunarak onları sporla buluşturup yeteneklerini keşfetmektir".Bu vesileyle Kulübümüzü ilerde Milli takımlara sporcu veren bir sporcu fabrikası haline getirmek olduğunu dile getiren kesgin'e başarılı çalışmalarından dolayı okul yönetim kurulu tarafında plaket takdim edildi...

Ekrem Kesgin "Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde başta yönetim kurulumuz ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyor ,bizlerle beraber bu heyecanı yaşayan çok değerli misafirlerimiz; Gençlik spor Şube Müdürümüz Sayın Zekeriya ALTUNTAŞ'a,Olimpiyat 3.sü Sayın Hamide Bıçkın Çetiner 'e ,Taekwondo İl Temsilcimiz SayınTurgay Aydın 'a ,Hakem Komite Başkanı Sayın Ilhan Zarali'ya,KickBoks İl Temsilcimiz Sayın Zafer Akman'a,Yardımcısı ve Milli Takım Antrenörü SAYIN İdris ÖZTÜRK'e, Milli Hakem ve Antrenör Sayın Kemal Altuntaş 'a,Milli Hakem ve Antrenör Sayın Cem önal'a,Gürsu Hym Spor Kulübü başkanı Sayın Ümit Kulak'a , HYM Spor Kulübü Atrenörü Sayın Murat Kurtuluş'a, bu güzel sınavın gerçekleşmesinde en çok emeği olan çok kıymetli velilerimize ve sevgili sporcularımıza teşekkür ediyor ,daha nice başarılı sınavlar geçirmeyi temenni ediyoruz" dedi..

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