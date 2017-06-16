Türkiye Taekwondo Federasyonu 6-8 Temmuz 2017 Tarihlerinde Antalya da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası ve konaklamayla ilgili bir duyuru yayınladı.





Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası ve Konaklama Yerleri



"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası

6 Temmuz Perşembe 7 Temmuz Cuma 8 Temmuz C.tesi ERKEKLER 33kg,41kg,49kg 37kg,45kg,53kg,61kg 57kg,65kg,+65kg BAYANLAR 29kg,37kg,44kg 33kg,41kg,47kg 51kg,55kg,59kg,+59

Türkiye Taekwondo Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası konaklamasıyla ilgili bir duyuru yayınladı.

Federasyonumuz 2017 faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası 05-08 Temmuz 2017 tarihleri arasında (05 Temmuz tartı) Antalya/Merkez’de yapılacak olup; Federasyonumuzla Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü arasında konaklamaya ilişkin mutabakata varılmıştır. Buna göre; bayanlar (800 kişi) Akdeniz Yurt Müdürlüğünde günlük kişi başı 5,00 TL; erkekler (1200 kişi) Muratpaşa Yurt Müdürlüğünde günlük kişi başı 8,17 TL’ye konaklayabilecektir.

Adı geçen yurt müdürlüklerinde ücrete tabi olmak üzere isteği bağlı yemek yenebilecektir.

Kafile listelerinin bayanlar için 0242 226 20 11 ; erkekler için 0242 227 29 21 numaralı faksa bildirilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi Mustafa AVCIOĞLU’ndan alınabilir. (TEL: 0535 271 39 71)

KONAKLAMA YERİ BİLGİLERİ:

Akdeniz Yurt Müdürlüğü (Bayanlar için, günlük 5,00 TL)

Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bulvarı

Akdeniz Üniversitesi Kampüs İçi No: 462

Konyaaltı / ANTALYA

Tel: 0 242 226 20 00-01-02

Faks: 0242 226 20 11

Muratpaşa Yurt Müdürlüğü (Erkekler için, günlük 8,17 TL)

Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bulvarı

Akdeniz Üniversitesi Kampüs İçi No: 888

Konyaaltı / ANTALYA

Tel: 0 242 227 29 22-30

Faks: 0242 227 29 21