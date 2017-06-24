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Taekwondo Tekvando İftar Yemegi

x2017 06 sarar01Sarar ve Es yıldırım Spor Kulübü Toplam 250 kişinin bulunduğu iftar yemeğinde buluştular.

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2017 06 sarar01

SARAR VE ESYILDIRIM SPOR KULUPLERİ İFTAR YEMEGİ

Sarar ve Es yıldırım Spor Kulübü geleneksel iftar yemeği bu yılda devam etti. Sarar Spor Kulüp başkanı ve Sarar Proteköl Müdürü Sayın Alaattin ÇOBAN Sarar Spor Kulübü Antrenörü Uluslar arası Hakem Sayın Nuri KÖSE Sarar Spor Kulübü Milli Takım Antrenörü Şakir ACET uluslar arası hakemlerimizden Nuri TAHTA Mohaç Spor Kulüp Başkanı Sayın Mehmet AVCI  Antrenör Sayın Ömer POLAT Esyıldırım Spor Kulübü Başkası Sayın İsmail EDİŞ  Esyıldırım Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Nadir ÖZSOY Esyıldırım Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü Şaban ZİFİROĞLU Esyıldırım Spor Kulübü Yöneticisi Sayon Ömer VAN ve Sayın Osman AYDIN  Fatih Spor Kulübü Antrenörü Mehmet BEDİR iftar yemeğinde buluıştular.

Toplam 250 kişinin bulunduğu iftar yemeğinde  Sarar Spor Kulüp başkanı  Sayın Alaattin ÇOBAN kısa konuşma yaptı. Konuşmasında ; Ülkemizin ve spor camiasının böyle bir günde buluşmasına ve birleşmesinde emeği geçen  bütün sporcu, velilere ve antrenörlerine teşekkür etti.

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