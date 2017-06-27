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Taekwondo Tekvando Nur Tatar Askari 2107 WTF World Taekwondo Championships

x2017 06 nur tatar askari 0723. Dünya Taekwondo Şampiyonasında 67kg da dövüşen Nur Tatar, Finalde Amerikalı rakibini 6-4 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

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23. Dünya Taekwondo Şampiyonasında 67kg da dövüşen Nur Tatar Askari, Finalde Amerikalı rakibini 6-4 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Avrupa şampiyonu, Dünya ve Olimpiyat 2’ncisi Milli Taekwondocu Nur Tatar Askari, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İran’dan Melika Mirhosseini Vakili’yi 4-2 yendi. Üçüncü turda Özbekistan’lı Nigora Tursunlukova’yı 4. raundda altın vuruşla 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hırvatistan’dan Matea Jelic ile karşılaşan Nur Tatar 4-0 geriye düştüğü müsabakada son anda 4-4 eşitliği sağlamayı başardı. 4. raudda Altın vuruşla rakibini 5-4 yenen Nur Tatar Askari, yarı finale yükseldi

Nur Tatar Askari yarı finalde Güney Kore’li Kim Dan-Ji ile karşılaştı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan ve normal süresi 9-9 biten karşılaşmayı 4. raundda Altın vuruşla 11-9 kazanan Nur Tatar Askari, adını finale yazdırdı.

Finalde ABD’li Paige McPherson ile karşılaşan milli taekwondocu rakibini zorlu bir mücadelenin sonucunda 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Nur Tatar Askari Müsabakanın ardından Türk bayrağıyla salonda şeref turu attı.

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 Not: http://www.haberturk.com/spor/diger/haber/1420323-nur-tatar-mehran-askari-ile-evlendi

 

 

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