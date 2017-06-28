Haberler

Taekwondo Tekvando Zeliha Agris

x2017 06 zeliha agris 0223. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası (2017 WTF World Taekwondo Championships)'nın 4. gününde 53kg Zeliha Agrıs Rus rakibini 11-8 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 06 zeliha agris 02

53 kiloda 8 numaralı seribaşı olarak tatamiye çıkan 19 yaşındaki Avrupa 3’ncüsü milli taekwondocu Zeliha Ağrıs, ilk turda Ruandalı rakibi Aline Ndacyayisenga’nın diskalifiye olmasıyla ikinci tura yükseldi.

Zeliha Ağrıs, ikinci turda Yunanistan’dan Christianna Tyrologlou’yu 20-0, üçüncü turda Kolombiya’dan Laura Garcia’yı 14-8’yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı Mısırlı Radwa Abdelkader ile karşılayan genç taekwondocu, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten müsabakada rakibini vuruş sayısı üstünlüğü ile yenerek yarı finale yükseldi.

Madalyayı garantileyen 19 yaşındaki Zeliha Ağrıs, yarı finalde Özbekistan’dan Dinorahon Mamadibragimova ile karşılaşan genç taekwondocu ilk raundunu 5-1 geride tamamladığı maçı son raunddaki müthiş çabasıyla 11-7 kazanmayı başardı ve adını finale yazdırdı.

Finalde son Avrupa Şampiyonu Rus Tatiana Kudashova ile karşılaşan Zeliha Ağrıs’ın müsabakası nefesleri kesti. İlk raundu 3-1, ikinci raundu 3-2 geride kapatan Zeliha Ağrıs, müsabakanın son bölümünde 8-6 öne geçmeyi başardı.

Rus sporcu, bitime 5 saniye kala 8-8 eşitliği yakalasa da son saniyede rakibinin kafasına tekmeyle 3 puan kazanan Zeliha Ağrıs, rakibini 11-8 yenerek Dünya şampiyonu oldu.

2016 yılında İsviçre’de yapılan Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda şampiyon olan Rus sporcuya yenilerek Avrupa 3’ncülüğünde kalan Zeliha Ağrıs, rakibinden rövanşı Dünya şampiyonası finalinde almış oldu.

Genç sporcu, şampiyonluğun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 120 puan yazdırdı.

2017 06 zeliha agris 05

 

2017 06 zeliha agris 12

 

2017 06 zeliha agris 10

 

2017 06 zeliha agris 26

 

2017 06 zeliha agris 25

 

 

 

 

Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

koyuncuspor.net

Koyuncuspor.Net

Ziyafet Sofrası

Kalbe Giden Lezzetler

KalbeGidenLezzet

Kalbe Giden Lezzetler

Yemekler Miss

Kalbe Giden Lezzetler
 
 
 