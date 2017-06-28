23. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası (2017 WTF World Taekwondo Championships)'nın 4. gününde 53kg Zeliha Agrıs Rus rakibini 11-8 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.





53 kiloda 8 numaralı seribaşı olarak tatamiye çıkan 19 yaşındaki Avrupa 3’ncüsü milli taekwondocu Zeliha Ağrıs, ilk turda Ruandalı rakibi Aline Ndacyayisenga’nın diskalifiye olmasıyla ikinci tura yükseldi.

Zeliha Ağrıs, ikinci turda Yunanistan’dan Christianna Tyrologlou’yu 20-0, üçüncü turda Kolombiya’dan Laura Garcia’yı 14-8’yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı Mısırlı Radwa Abdelkader ile karşılayan genç taekwondocu, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten müsabakada rakibini vuruş sayısı üstünlüğü ile yenerek yarı finale yükseldi.

Madalyayı garantileyen 19 yaşındaki Zeliha Ağrıs, yarı finalde Özbekistan’dan Dinorahon Mamadibragimova ile karşılaşan genç taekwondocu ilk raundunu 5-1 geride tamamladığı maçı son raunddaki müthiş çabasıyla 11-7 kazanmayı başardı ve adını finale yazdırdı.

Finalde son Avrupa Şampiyonu Rus Tatiana Kudashova ile karşılaşan Zeliha Ağrıs’ın müsabakası nefesleri kesti. İlk raundu 3-1, ikinci raundu 3-2 geride kapatan Zeliha Ağrıs, müsabakanın son bölümünde 8-6 öne geçmeyi başardı.

Rus sporcu, bitime 5 saniye kala 8-8 eşitliği yakalasa da son saniyede rakibinin kafasına tekmeyle 3 puan kazanan Zeliha Ağrıs, rakibini 11-8 yenerek Dünya şampiyonu oldu.

2016 yılında İsviçre’de yapılan Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda şampiyon olan Rus sporcuya yenilerek Avrupa 3’ncülüğünde kalan Zeliha Ağrıs, rakibinden rövanşı Dünya şampiyonası finalinde almış oldu.

Genç sporcu, şampiyonluğun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 120 puan yazdırdı.