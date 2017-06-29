Bayanlar 57 kiloda ülkemizi temsil eden Hatice Kübra İlgün, Dünya 2. si olarak Gümüş Madalya kazandı.





Bayanlar 57 kiloda ülkemizi temsil eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda karşılaştıgı Kenya’lı Mary Muriu’yu 30-6 yendi.

İkinci turda karşılaştıgı Letonya’lı Jolanta Tarvida’yı 5-4 yenen Milli Sporcumuz, üçüncü turda Alman Anna Lena Froemming ile karşılaştı.

Hatice Kübra İlgün, Alman rakibi Anna Lena Froemming’i 18-8 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Portekiz’den Joana Cunha ile karşılaşan milli taekwondocu, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten müsabakada rakibini vuruş sayısı üstünlüğüyle yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Hatice Kübra İlgün, yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaştı. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde ev sahibi Güney Kore’den Ah Reum Lee ile karşılaşan milli taekwondocu, ilk raundunu 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci raundunda 6-2 geriye düştü. Üçüncü raunndda farkı eriten Hatice Kübra İlgün, son saniyelerdeki çabasına rağmen müsabakayı 7-5 kaybetti ve Dünya ikincisi oldu.

Hatice Kübra İlgün, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 72 puan yazdırdı.