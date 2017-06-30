Türkiye 2017 Dünya Taekwondo Şampiyonasında Bayanlarda ve Genel Klasmanda DÜNYA İKİNCİSİ olarak çok buyuk bir başarı elde etti ve zirveye yukseldi.





Türkiye 2017 Dünya Taekwondo Şampiyonasında Bayanlarda kazandıgı 2 Altın ve 1 GümüşMadalya ile Bayanlarda ve Genel Klasmanda DÜNYA İKİNCİSİ olarak çok buyuk bir başarı elde etti ve zirveye yukseldi.

Oldukça Genç bir kadroyla katıldıgımız 23. Dünya Büyükler Taekwondo Şampiyonasında Erkekler kategorisinde dövüşen sporcularımız ne yazıkki dereceye giremediler ve ülkemize madalya kazandıramadılar.

Tüm avrupa ve Dünya şampiyonalarından elleri hiç boş dönmüyen bayan taekwondo takımımız Dünya şampiyonasında kazandıgı madalyaylarla ülkemizi zirveye taşıdı. 67kg Nur Tatar ve 53kg Zeliha Agrıs'ın Dünya Şampiyonu olarak Ülkemize 2 Altın madalya kazandırdılar.

62kg da dövüşen Hatice Kübra İlgun çok güzel bir maç çıkardıgı dünya şampiyonası Finalinde Koreli sporcuya 7-5 yenilerek ülkemize Gümüş Madalya kazandırdı.



BAŞKAN ŞAHİN: “ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, takım halinde dünya 2’ncisi olarak kendilerine inananları bir kez daha yanıltmadıklarını söyledi. Başkan Şahin, “Taekwondonun ana vatanında düzenlenen ve 183 ülkeden rekor katılımla 971 sporcunun mücadele ettiği bir şampiyonayı geride bıraktık. Güney Kore ev sahibi avantajıyla favori olduğu şampiyonayı önde tamamlamayı başardı. Güney Kore’nin ardından takım halinde 2. olmak çok önemli bir başarıdır. Tarih bunu yazacak. Özellikle bayan sporcularımızın performansı bizleri çok memnun etti. Son dönemde önemli bir çıkışları var. Erkek takımımız ise ağırlıklı olarak genç bir ekiple mücadele etti. Son gün sakatlanmasa Yunus Sarı da madalya kazanmaya çok yakındı. Genel olarak başarılı bir şampiyonayı geride bırakıyoruz.” dedi.

Başkan Şahin, “Bu başarıda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin, milli takım antrenörlerimiz, sporcularımızın kulüpleri, antrenörleri ve ailelerini kutluyorum. Bizlere her zaman her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a taekwondo camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu başarı ülkemizin başarısıdır. Bu başarı, gelişen ve güçlenen Türkiye’nin sahaya sportif olarak yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.



DEVLETİN ZİRVESİNDEN TAM DESTEK

Dünya şampiyonasında başarılı olan sporcularımızı devletin en üst kademesi tam destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcular Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs’ı terleri soğumadan telefonla arayarak tebrik ederken, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da madalya kazanan sporcularımızla görüşerek kendilerini kutladı.

23. DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI ÜLKELER MADALYA SIRALAMASI

23. DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI DERECEYE GİREN SPORCULAR













