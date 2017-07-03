"3.Asya paraTaekwondo turnuvası"na katılan ParaTaekwondo Milli Takımımız, Bayanlarda şampiyon,Erkeklerde ve Genel Klasmanda üçüncü oldu.





G.Kore de yapılan, dört kıtadan ülkelerin puan için katıldığı "3.Asya paraTaekwondo turnuvası"nda Türkiye ParaTaekwondo Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya ile Bayanlarda şampiyon Erkeklerde üçüncü ve genel klasmanda üçüncü oldu...

Asya ülkelerine 40 Avrupa ülkelerine 20 puanlık avantaj sağllayan bu turnuvada başarılı olak için için terk döktüler ve emeklerinin karşılığını aldılar

Para-taekwondo branşının 2020 yılından itibaren paralimpik oyunlara dahil edilmesinin ardından Dünya Taekwondo Federasyonu, bu branşın gelişmesi için çaba sarfediyor. Bu doğrultuda kıta şampiyonaları dünyadaki tüm ülkelere açık hale getirildi.



BAŞKAN ŞAHİN: “2020’DE ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Başkan Şahin, “Taekwondo Federasyonu olarak başarılarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nın ardından bir güzel haber de para-taekwondocularımızdan geldi. Sporcularımız, teknik heyetimizin yönlendirmesiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na en iyi şekilde hazırlanıyor. Bugün kazanılan madalyalar 2020’de elde edilecek madalyaların habercisidir. 2020 yılında da İnşallah ülkemizi gururlandırmayı başaracağız” ifadelerini kullandı.

Madalya Kazanan Sporcular:

Altın Madalya: Mehmet Serkan Serpici (K42 – 75 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 kilo)

Gümüş Madalya: Mehmet Sami Saraç (K42 – 61 kilo), Osman Yalt (K43 -75 kilo), Büşra Gör (K44 – 49 kilo)

Bronz Madalya: Yaşar Sami Gökbaba (K42 +75 kilo), Bayram Kayan (K44 +75 kilo), Fatih Çelik (K44 -75 kilo), Mahmut Bozteke (K44 – 61 kilo), Gamze Gürdal (K44 -58 kilo)