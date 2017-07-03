Haberler

Taekwondo Para Taekwondo

x2017 07 para asya 06"3.Asya paraTaekwondo turnuvası"na katılan ParaTaekwondo Milli Takımımız, Bayanlarda şampiyon,Erkeklerde ve Genel Klasmanda üçüncü oldu.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 07 para asya 02

G.Kore de yapılan, dört  kıtadan ülkelerin puan için katıldığı "3.Asya paraTaekwondo turnuvası"nda Türkiye ParaTaekwondo Milli Takımı 2  altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya ile Bayanlarda şampiyon Erkeklerde üçüncü ve genel klasmanda üçüncü oldu...

Asya ülkelerine 40 Avrupa ülkelerine 20 puanlık  avantaj sağllayan bu turnuvada başarılı olak için için terk döktüler ve  emeklerinin karşılığını aldılar

Para-taekwondo branşının 2020 yılından itibaren paralimpik oyunlara dahil edilmesinin ardından Dünya Taekwondo Federasyonu, bu branşın gelişmesi için çaba sarfediyor. Bu doğrultuda kıta şampiyonaları dünyadaki tüm ülkelere açık hale getirildi.


BAŞKAN ŞAHİN: “2020’DE ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Başkan Şahin, “Taekwondo Federasyonu olarak başarılarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nın ardından bir güzel haber de para-taekwondocularımızdan geldi.  Sporcularımız, teknik heyetimizin yönlendirmesiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na en iyi şekilde hazırlanıyor. Bugün kazanılan madalyalar 2020’de elde edilecek madalyaların habercisidir. 2020 yılında da İnşallah ülkemizi gururlandırmayı başaracağız” ifadelerini kullandı.

Madalya Kazanan Sporcular:

Altın Madalya: Mehmet Serkan Serpici (K42 – 75 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 kilo)

Gümüş Madalya: Mehmet Sami Saraç (K42 – 61 kilo), Osman Yalt (K43 -75 kilo), Büşra Gör (K44 – 49 kilo)

Bronz Madalya: Yaşar Sami Gökbaba (K42 +75 kilo), Bayram Kayan (K44 +75 kilo), Fatih Çelik (K44 -75 kilo), Mahmut Bozteke (K44 – 61 kilo), Gamze Gürdal (K44 -58 kilo)

2017 07 para asya 01

 

2017 07 para asya 06

 

2017 07 para asya 05

 

2017 07 para asya 03

 

2017 07 para asya 04

 

 

 

Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

koyuncuspor.net

Koyuncuspor.Net

Ziyafet Sofrası

Kalbe Giden Lezzetler

KalbeGidenLezzet

Kalbe Giden Lezzetler

Yemekler Miss

Kalbe Giden Lezzetler
 
 
 